"Любит, но не совсем": Дантес и Дорофеева встретились на шоу после развода

О чем говорили

После завершения отношений бывшие супруги редко появлялись вместе в публичном пространстве. В этот раз их встреча не ограничилась формальным общением - знаменитости успели обменяться несколькими шутливыми репликами.

По словам Бутурлакина, Дантес решил пошутить о недавних проблемах Дорофеевой с голосом.

"Я знаю, что у Нади пропал голос, потому что подписан на нее", - заявил артист.

Впрочем, певица сразу обратила внимание на нестыковку: по ее словам Дантес на нее не подписан. На это он с юмором ответил: "Ты что, следишь за мной?"

Дальше разговор перешел к творчеству Дорофеевой. Когда артистка сказала, что любит петь песни о бывших, Дантес не упустил случая пошутить по этому поводу.

Он обыграл название одного из известных хитов певицы и сказал: "Певица, которая "Любит, но не совсем".

Диалог Дантеса и Дорофеевой (фото: скриншот)

Так неожиданная встреча бывших закончилась взаимными подколами и шутками. Судя по их диалогу, артисты смогли сохранить легкий тон общения при завершении личных отношений.

Что известно об их браке

Владимир Дантес и Надя Дорофеева были вместе около десяти лет. Их отношения начались в 2011 году, а уже 8 июля 2015 артисты сыграли свадьбу.

На протяжении брака Дантес и Дорофеева были одной из известнейших пар украинского шоу-бизнеса. Они вместе появлялись на публичных мероприятиях, делились подробностями личной жизни и поддерживали друг друга в карьере.

В начале 2022 года пара решила разойтись. Об этом артисты публично сообщили 18 марта, объяснив, что их отношения завершились еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

После расставания, бывшие партнеры начали новые отношения. Дорофеева со временем вышла замуж за музыканта и ресторатора Мишу Кацурина.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин (фото: instagram.com.mozgientertainment)