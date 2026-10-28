Ким Кардашьян снялась в новой рекламе SKIMS вместе с четырьмя сестрами

Как прошла съемка

В новой съемке сестры позировали вместе и демонстрировали вещи из ассортимента SKIMS - от белья до пижам. Кампания объединила всех пятерых сестер, регулярно привлекающих внимание публики своими общими появлениями и проектами.

Для Ким Кардашьян это еще одна возможность привлечь к продвижению бренда свою знаменитую семью.

Праздничная кампания продолжает традицию бренда представлять сезонные коллекции с участием известных лиц и делать упор на одежде для особых моментов и уютных дней дома.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким Кардашьян снялась в кампании SKIMS вместе с сестрами (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким Кардашьян снялась в кампании SKIMS вместе с сестрами (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кортни Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Хлоя Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Что известно о бренде SKIMS

SKIMS - американский бренд одежды, основанный Ким Кардашьян вместе с предпринимателем Йенсом Греде в 2019 году.

Сначала марка специализировалась на корректирующем белье, однако впоследствии расширила ассортимент и начала выпускать нижнее белье, пижамы, домашнюю одежду, базовые вещи и спортивные коллекции.

Одной из особенностей SKIMS является широкий выбор размеров, оттенков и моделей, призванных соответствовать разным типам фигуры. Бренд делает акцент на комфорте, функциональности и минималистическом дизайне. Его узнаваемыми элементами стали нейтральная палитра, мягкие ткани и лаконичные силуэты.

Для продвижения SKIMS Ким Кардашьян регулярно привлекает знаменитостей, моделей и представителей попкультуры. В рекламных кампаниях бренда появлялись, в частности, Меган Фокс, Лана Дель Рэй и Льюис Гамильтон.

SKIMS также сотрудничал с командой США перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Париже в 2024 году, представив коллекцию нижнего белья, домашней одежды и сна.

Ким Кардашьян остается его ключевой публичной представительницей и принимает участие в формировании визуальной концепции марки.