Ким Кардашьян показала редкие семейные фото в честь 71-летия Крис Дженнер

Как Крис Дженнер отпраздновала 71-летие

Празднование в этом году оказалось гораздо скромнее предыдущего юбилея знаменитости.

Крис провела вечер за семейным ужином, а кадрами с особого дня поделились ее дочери Ким и Хлои Кардашьян.

Главным украшением вечера стал персонализированный праздничный торт с надписью Happy Birthday Kris!.

Десерт украсили кремовыми фигурками клубники, малины, черники и зеленых листьев.

Ким также опубликовала видео, на котором именинницы выносят торт с восемью зажженными свечами, пока близкие поют традиционную песню ко дню рождения.

Как Крис Дженнер отпраздновала 71-летие (скриншот)

Как дети поздравили Крис Дженнер

Ким Кардашьян посвятила матери отдельную публикацию в Instagram. Она собрала фотографии из разных периодов их жизни – от своего детства до настоящего.

"С днем рождения самую особую мамочку в мире! Мне так посчастливилось иметь еще один год, чтобы праздновать тебя, учиться у тебя и показывать, как сильно мы все тебя любим. Я люблю тебя больше, чем можно выразить словами, мама", - написала Ким.

Среди опубликованных фотографий особое внимание привлек редкий семейный кадр, на котором позируют Ким, Кортни, Хлои, Роб, сама Крис и ее мама Мэри Джо Шеннон, скончавшаяся в июле этого года в возрасте 91 года.

В комментариях Дженнер поблагодарила дочь и призналась, что имеет прекрасную жизнь.

Хлои Кардашьян выбрала еще более эмоциональное поздравление. Она поделилась архивными видео и фотографиями, в частности, моментами со съемок семейного реалити-шоу "Keeping Up with the Kardashians".

В своем сообщении Хлои рассказала, что с возрастом начала открывать мать с новых сторон - не только как маму, но и как подругу, бизнесвумен и женщину, которая никогда не перестает мечтать.

"Если бы у меня была тысяча жизней, я бы нашла тебя в каждом из них. И без всяких колебаний каждый раз выбирала бы тебя своей мамой", - призналась она.

По словам Хлои, больше всего она ценит их ежедневные разговоры, совместные путешествия, шопинг и даже привычку звонить по телефону друг другу десятки раз в день.

Кортни Кардашьян тоже приобщилась к поздравлениям, опубликовав детское фото с мамой.

Она поблагодарила Крис за все, чему научила своих детей, а также пошутила, что некоторые мамины странности стали семейными традициями.

Самая младшая дочь, Кайли Дженнер, решила вспомнить Хэллоуин в 1999 году. Она показала архивное домашнее видео, на котором Крис предстает в образе Дороти из "Волшебника страны Оз".

Маленькая Кайли тогда была одета в костюм "крохи Дороти", а Кендалл превратилась в Злую ведьму.

Кайли поблагодарила маму за любовь и счастливое детство, отметив, что теперь имеет возможность передавать эту любовь собственным детям.

Любимый Крис Дженнер заинтриговал особым обращением

Не менее интересным оказалось поздравление Кори Гэмбла, с которым Крис находится в отношениях более десяти лет.

45-летний бизнесмен опубликовал романтическое сообщение, в котором назвал Дженнер своей "маленькой женой".

"С днем рождения! Люблю тебя навсегда. Продолжай быть невероятной. Ты самая лучшая мама для своих детей, и я счастлив, что ты в моей жизни, моя маленькая жена", - написал Кори.

Крис ответила ему коротко, но нежно: "Я тебя люблю".

Такое обращение привлекло внимание на фоне давних слухов о возможной свадьбе пары.

Ранее Дженнер уже комментировала перспективу брака с Хэмблом. Она не исключала, что когда-нибудь снова пойдет под венец, и шутила, что умеет удивлять своих близких.

В то же время официально о помолвке или женитьбе пара не объявляла.

Как Крис Дженнер праздновала предыдущий юбилей

В отличие от камерного 71-летия, свое 70-летие в прошлом году Дженнер отметила с голливудским размахом.

Тогда она организовала роскошную вечеринку в стиле Джеймса Бонда, на которую пригласила десятки знаменитостей.

Среди гостей были Джастин Бибер, Марта Стюарт, телеведущая Гейл Кинг, а также принц Гарри и Меган Маркл.

На этот раз Крис решила обойтись без масштабного светского мероприятия, сделав главным акцентом праздника семейный круг и время с самыми близкими людьми.