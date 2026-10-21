Кейт Миддлтон в желтом платье и тиаре принцессы Дианы появилась на государственном банкете

Изысканный образ Кэтрин

Он отличался элегантным силуэтом и юбкой, которая спадала до пола. Особенный шарм наряду добавляла накидка-кейп, мягко окутывающая плечи принцессы и подчеркивающая торжественный характер выхода.

Принц и принцесса Уэльски (фото: скриншот)

Главным акцентом вечернего образа стала тиара "Узелки любви", ранее принадлежавшая принцессе Диане. Это украшение занимает особое место среди королевских драгоценностей и является одним из самых известных головных уборов в коллекции Кейт.

Впервые принцесса Уэльская появилась в ней в 2015 году, а с тех пор неоднократно выбирала тиару для государственных банкетов и других официальных мероприятий.

В образ также вошли отличия британской монархии. На платье Кэтрин были Орден Королевской семьи короля Чарльза с его портретом, а также лента и звезда Королевского Викторианского ордена.

Ювелирную часть образа дополнили серьги и браслет, принадлежавшие покойной королеве Елизавете II. В руках принцесса держала блестящий вечерний клатч, гармонировавший с роскошным нарядом.

Классический образ принца Уильяма

Принц Уэльский Уильям для торжественного государственного бенкета выбрал классический образ. Принц появился в черном фраке с белой рубашкой и белым галстуком-бабочкой, придерживаясь традиционного дрескода мероприятия.

Сдержанный образ дополняли официальные отличия, которые подчеркивали его статус в британской королевской семье.

Где состоялся бенкет

Государственный бенкет состоялся в зале Святого Георгия в Виндзорском замке. Эта локация в последнее время стала площадкой для проведения ряда торжественных мероприятий с участием иностранных лидеров и представителей королевских семей.

Обычно государственные бенкети в Великобритании устраивают в Букингемском дворце в Лондоне. Однако сейчас резиденция проходит масштабную реконструкцию, поэтому часть официальных мероприятий перенесли в Виндзорский замок.