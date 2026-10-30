Кара Делевинь и Джордан Ферстман поцеловались на премьере фильма в Нью-Йорке

Звездные актеры позировали вместе

Премьерный показ прошел вечером 29 октября в кинотеатре Regal Union Square в Нью-Йорке.

Во время позирования перед камерами Делевинь и Ферстман поцеловались, а фотографы запечатлели этот момент. Актеры также охотно позировали вместе, показывая близость.

На премьере к ним присоединились другие участники актерского состава: Реджи Абсолом, Коллин Кэмп, Мисс Бенни, Аляска Райли и Джек Кэмерон Кэй.

Кара Делевинь и Джордан Ферстман (фото: Getty Images)

Образ актрисы

На нью-йоркской премьере Club Kid Кара Делевинь выбрала образ из коллекции Erdem весна-лето 2027, сделав ставку на сложные фактуры и объемный силуэт.

Актриса появилась в рубашке из фактурной ткани цвета слоновой кости. Образ дополнял черный жакет, который придавал наряду театральности и выразительному контрасту.

Особое внимание привлекал скульптурный воротник с поднятыми деталями у шеи. Волосы Кара собрала, оставив впереди уложенную волну, а макияж выполнила с акцентом на выразительный взгляд.

Кара Делевинь (фото: Getty Images)

О чем фильм "Club Kid"

Это новая комедийная лента студии A24, рассказывающая о нью-йоркском организаторе вечеринок. Его привычная жизнь, полная ночных развлечений и громких событий, меняется после неожиданного появления десятилетнего сына, о существовании которого мужчина раньше не знал.

Джордан Ферстман не только исполнил главную роль, но написал сценарий и дебютировал как режиссер полнометражного фильма. Кроме него и Кары Делевинь, в ленте снялись Диего Кальва, Кирби Гауэлл-Баптист и Реджи Абсолом.

Американский прокат фильма намечен на 6 ноября 2026 года.