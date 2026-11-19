Кара Делевинь берет две недели перерыва ради GTA 6
В графике Кары Делевинь нашлось две свободные недели для GTA 6. Британская модель и актриса призналась, что заранее зарезервировала время после выхода видеоигры, чтобы посвятить его новой части любимой серии.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на интервью Делевинь для Pop Crave.
Две недели для возвращения в мир GTA
В разговоре с журналистом Делевинь рассказала, что до сих пор носит старый мерч Grand Theft Auto. Ее увлечение серией оказалось настолько серьезным, что для знакомства с новой игрой она заранее расчистила свое расписание.
"Я уволила две недели после выхода игры. Не могу дождаться", - поделилась модель.
Делевинь также сказала, что любит GTA и в дальнейшем будет оставаться ее поклонницей. От новой части она ожидает яркие впечатления.
"Это будет невероятно", - добавила она.
Голос Делевинь уже звучал в GTA 5
Для Кары эта серия - еще и часть собственной карьеры. В вышедшей в 2013 году Grand Theft Auto V она озвучила DJ Cara - ведущую радиостанции Non-Stop-Pop FM.
Игроки могут включить эту станцию во время поездок по виртуальному Лос-Сантосу. Между попкомпозициями звучат реплики ее героини, поэтому голос модели знаком многим поклонникам игры.
Впоследствии Делевинь вернулась к работе над радиоэфирами для обновленных версий GTA 5. Теперь продолжения она ждет также как игрок, который уже подготовил для него место в своем календаре.
Когда выходит GTA 6 и о чем она
Дата релиза Grand Theft Auto VI от Rockstar Games - 19 ноября 2026 года. Игра выходит на PlayStation 5 и Xbox Series XS.
События разворачиваются в вымышленном штате Леонида, в том числе в Вайс-Сити. Главные герои - Джейсон и Люсия, которые после неудачного ограбления оказываются в центре криминального сговора. Чтобы выжить, им приходится полагаться друг на друга.
Предыдущая номерная часть серии появилась за 13 лет до новой - и Делевинь уже определила, как будет наверстывать это ожидание.