Каллума Тернера назвали новым Джеймсом Бондом: есть ли официальное подтверждение
В СМИ распространились сообщения, что британский актер Каллум Тернер якобы получил роль Джеймса Бонда. В то же время по состоянию на 3 ноября Amazon MGM Studios не объявил нового исполнителя роли агента 007, поэтому информация об утверждении Тернера остается неподтвержденной.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на публикацию Showbiz411.
Откуда взялись сообщения о новом Бонде
2 ноября журналист Роджер Фридман опубликовал в Showbiz411 краткий материал о возможном избрании Тернера на роль агента 007.
"Поговаривают, что Каллум Тернер - следующий Джеймс Бонд", - написал он.
Автор не назвал источники этой информации и не подтвердил студию или представителей актера.
Уже в заглавии материала говорится о слухах, а имя Тернера как возможного Бонда подано со знаком вопроса.
Фридман также полагает, что Дуа Липа могла бы исполнить главную песню к фильму.
Эту идею он прямо обозначает как собственное видение, так что подавать ее как объявленное участие певицы также нет оснований.
Что известно о кастинге
В официальном сообщении от 14 мая Amazon MGM Studios подтвердила начало поиска нового Бонда и пояснила, что не намерен комментировать конкретные детали кастинга до соответствующего момента.
Имена избранного актера в этом сообщении нет.
22 октября TheWrap со ссылкой на неназванных инсайдеров сообщало, что предложения пройти финальные кинопробы получили Каллум Тернер, Джек Лауден, Джош О'Коннор и еще один актер, имя которого не раскрыли.
Студия тогда отказалась от комментариев.
Это сообщение касалось кандидатов на роль и не подтверждало окончательного решения по Тернеру.
К слову, режиссером новой ленты о Джеймсе Бонде станет Дэнни Вильнев.
Сценарий пишет Стивен Найт, а продюсерами выступают Эми Паскаль и Дэвид Гейман.
Это будет следующий фильм основной бондианы после "Не время умирать", которым в 2021 году завершилось участие Дэниэла Крейга во франшизе.