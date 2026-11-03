Каллума Тернера назвали новым Джеймсом Бондом: есть ли официальное подтверждение

Откуда взялись сообщения о новом Бонде

2 ноября журналист Роджер Фридман опубликовал в Showbiz411 краткий материал о возможном избрании Тернера на роль агента 007.

"Поговаривают, что Каллум Тернер - следующий Джеймс Бонд", - написал он.

Автор не назвал источники этой информации и не подтвердил студию или представителей актера.

Уже в заглавии материала говорится о слухах, а имя Тернера как возможного Бонда подано со знаком вопроса.

Фридман также полагает, что Дуа Липа могла бы исполнить главную песню к фильму.

Каллум Тернер и Дуа Липа (фото: Getty Images)

Эту идею он прямо обозначает как собственное видение, так что подавать ее как объявленное участие певицы также нет оснований.

Что известно о кастинге

В официальном сообщении от 14 мая Amazon MGM Studios подтвердила начало поиска нового Бонда и пояснила, что не намерен комментировать конкретные детали кастинга до соответствующего момента.

Имена избранного актера в этом сообщении нет.

22 октября TheWrap со ссылкой на неназванных инсайдеров сообщало, что предложения пройти финальные кинопробы получили Каллум Тернер, Джек Лауден, Джош О'Коннор и еще один актер, имя которого не раскрыли.

Студия тогда отказалась от комментариев.

Это сообщение касалось кандидатов на роль и не подтверждало окончательного решения по Тернеру.

К слову, режиссером новой ленты о Джеймсе Бонде станет Дэнни Вильнев.

Сценарий пишет Стивен Найт, а продюсерами выступают Эми Паскаль и Дэвид Гейман.

Это будет следующий фильм основной бондианы после "Не время умирать", которым в 2021 году завершилось участие Дэниэла Крейга во франшизе.