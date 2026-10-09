Как в жуткий сказке: Хлои Кардашьян украсила дом к Хэллоуину
Хлои Кардашьян начала подготовку к Хэллоуину за несколько недель до праздника. Звезда реалити-шоу показала, как в этом году оформила вход в свой дом в Калифорнии.
Как выглядит праздничный декор Хлои и какие элементы она повторяет уже не первый год, рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram знаменитости.
Как Хлои Кардашьян украсила дом
Фотографиями и видео декораций Кардашьян поделилась в Stories 8 октября.
Центральным элементом композиции стал вход в дом, оформленный в красных тонах.
Вокруг двери разместили скелеты, тыквы разных размеров, ветки и осенние листья.
Декорации дополнили красным освещением и искусственным туманом, для которого установили специальную машину.
С обеих сторон от входа появились две большие подвижные фигуры Джека Скеллингтона, главного героя анимационного фильма "Ужас перед Рождеством".
Видео с ними Кардашьян сопровождала композицией "Это Хэллоуин" из мультфильма.
На одном из кадров также можно увидеть дочь Хлои, восьмилетнюю Тру, которая вечером катается у дома на самокате.
Над оформлением работала компания Butterfly Floral, специализирующаяся на декорировании частных и звездных событий.
Почему в декоре снова появился Джек Скеллингтон
Это не первый Хэллоуин, на котором Хлои использует образ героя "Ужаса перед Рождеством".
В 2024 году у ее дома уже устанавливали две большие фигуры Джека Скеллингтона, окруженные тыквами, привидениями и паутиной.
Тогда Кардашьян объясняла, что выбрала тему, прежде всего, ради детей, которым нравится этот персонаж.
В 2025 году она отказалась от слишком жуткого оформления в пользу более спокойной осенней композиции с белыми и оранжевыми тыквами, сухими листьями и ветками.
В этом году звезда вернулась к более театральному варианту, добавив подвижные фигуры, красное освещение и густой туман.
Что известно о семье Хлои Кардашян
Хлои воспитывает двоих детей от бывшего партнера, баскетболиста Тристана Томпсона: восьмилетнюю дочь Тру и четырехлетнего сына Татума.
Звезда регулярно устраивает для детей и многочисленных племянников тематические праздники.
Одной из семейных традиций стала ежегодная вечеринка, во время которой младшие представители семьи Кардашьян-Дженнер разрисовывают тыквы, создают праздничные поделки и готовят участия в геловине.