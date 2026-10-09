Как в жуткий сказке: Хлои Кардашьян украсила дом к Хэллоуину

Как Хлои Кардашьян украсила дом

Фотографиями и видео декораций Кардашьян поделилась в Stories 8 октября.

Центральным элементом композиции стал вход в дом, оформленный в красных тонах.

Вокруг двери разместили скелеты, тыквы разных размеров, ветки и осенние листья.

Декорации дополнили красным освещением и искусственным туманом, для которого установили специальную машину.

Хлои Кардашьян показала декор дома к Хэллоуину 2026 (скриншот)

С обеих сторон от входа появились две большие подвижные фигуры Джека Скеллингтона, главного героя анимационного фильма "Ужас перед Рождеством".

Видео с ними Кардашьян сопровождала композицией "Это Хэллоуин" из мультфильма.

Хлои Кардашьян показала декор дома к Хэллоуину 2026 (скриншот)

На одном из кадров также можно увидеть дочь Хлои, восьмилетнюю Тру, которая вечером катается у дома на самокате.

Хлои Кардашьян показала декор дома к Хэллоуину 2026 (скриншот)

Над оформлением работала компания Butterfly Floral, специализирующаяся на декорировании частных и звездных событий.

Хлои Кардашьян показала декор дома к Хэллоуину 2026 (скриншот)

Почему в декоре снова появился Джек Скеллингтон

Это не первый Хэллоуин, на котором Хлои использует образ героя "Ужаса перед Рождеством".

В 2024 году у ее дома уже устанавливали две большие фигуры Джека Скеллингтона, окруженные тыквами, привидениями и паутиной.

Тогда Кардашьян объясняла, что выбрала тему, прежде всего, ради детей, которым нравится этот персонаж.

В 2025 году она отказалась от слишком жуткого оформления в пользу более спокойной осенней композиции с белыми и оранжевыми тыквами, сухими листьями и ветками.

В этом году звезда вернулась к более театральному варианту, добавив подвижные фигуры, красное освещение и густой туман.

Что известно о семье Хлои Кардашян

Хлои воспитывает двоих детей от бывшего партнера, баскетболиста Тристана Томпсона: восьмилетнюю дочь Тру и четырехлетнего сына Татума.

Звезда регулярно устраивает для детей и многочисленных племянников тематические праздники.

Одной из семейных традиций стала ежегодная вечеринка, во время которой младшие представители семьи Кардашьян-Дженнер разрисовывают тыквы, создают праздничные поделки и готовят участия в геловине.