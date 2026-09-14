Иванна Онуфрийчук беременна во второй раз: ведущая показала округлый животик в видео

Как Иванна Онуфрийчук объявила о беременности

В ролике знаменитость предстала в белом сарафане свободного кроя. Сначала она стоит спиной к камере и развешивает маленькую детскую одежду, затем поворачивается лицом и показывает живот.

"Еще одно маленькое счастье уже по пути к нам", - написала Онуфрийчук.

Ведущая не стала раскрывать срок беременности. В то же время она призналась, что чувствует себя счастливой из-за будущего пополнения в семье.

По словам Иванны, ей нравится, как материнство раскрывает ее как человека и женщину.

"Когда ты становишься мамой, то вдруг узнаешь о себе много нового: о том, как может проявляться твоя любовь, на что ты способна, как ты можешь действовать в разных ситуациях. Оно раскрывает во мне те стороны, о которых я даже не догадывалась. Это я почувствовала после появления первого ребенка, а сейчас чувствую еще сильнее", - сказала она.

Онуфрийчук беременна во второй раз (фото предоставлено представителями ведущей)

Как отреагировали в сети

Иванна сразу была поддержана друзьями, коллегами и поклонниками, оставив теплые поздравления в комментариях.

"Божеееее! Какие новости! Поздравляю, дорогая", - написала Марта Адамчук.

"Класс, поздравляю, Иванночка", - прокомментировала Неля Шовкопляс.

"Какое счастье, поздравляем", - отметила Кристина Решетник.

Онуфрийчук станет мамой во второй раз (фото предоставлено представителями ведущей)

Что известно о личной жизни Онуфрийчук

Телеведущая состоит в браке с казахским бизнесменом Алмазом Альсеновым. Пара сыграла роскошную свадьбу в Киеве в ноябре 2021 года.

Весной 2024 года у супругов родился первенец - сын Адам. Сейчас мальчику уже 2 года.

Онуфрийчук с мужем и сыном (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Как известно, ведущая уже несколько лет проживает в Швейцарии. Там она руководит собственным благотворительным фондом, который помогает украинским беженцам и популяризирует украинскую культуру среди иностранцев.