Ирина Кудашова выходит замуж: звезда "Школы" показала роскошное кольцо с большим бриллиантом
Ирина Кудашова сказала заветное "да". 26-летняя звезда сериала "Школа" объявила о помолвке и показала кольцо с большим бриллиантом, которое получило от любимого во время романтического предложения в Италии.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram знаменитости.
Предложение состоялось на берегу озера Комо. При этом Кудашова до последнего не догадывалась, что ее ждет предложение руки и сердца.
Возлюбленный организовал все под видом фотосессии: заранее подготовил для Ирины платье, договорился с визажистом и фотографом и выбрал живописную локацию у старинного имения с видом на озеро и горы.
Пространство украсили цветами и свечами.
"Это самый счастливый день моей жизни, все было как в сказке для настоящей принцессы", - поделилась актриса.
Кольцо, которое сразу привлекло внимание
Отдельное внимание на фото привлекло обручальное кольцо артистки - украшение с большим бриллиантом.
Интересно, что это уже не первая драгоценность с символическим значением, которую актриса получила от нынешнего избранника.
Лишь через два месяца после начала их отношений он подарил ей так называемую promise ring - "колечко-обещание" с бриллиантом.
Тогда Ирина специально подчеркивала, что речь идет не о помолвке, а о знаке серьезных намерений.
Ирина Кудашова выходит замуж (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)
Теперь же предложение стало официальным.
Ирина не показывает лицо своего будущего мужа. Известно, что он украинец долгое время живет за границей и не связан с шоу-бизнесом.
"Да - моей самой большой и единственной любви! Да - человеку, с которым я мечтала создать семью!" - написала актриса после помолвки.
Ирина Кудашова выходит замуж (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)