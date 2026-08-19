Ирина Федишин в третий раз станет мамой: певица показала округлый животик

Как Федишин сообщила о беременности

Артистка опубликовала трогательное видео, в котором сначала предстала перед камерой в белом кружевном платье с букетом цветов.

Позже Федишин повернулась боком и продемонстрировала округлый животик, таким образом официально подтвердив, что они с мужем Виталием Челноком ждут третьего ребенка.

"Время открыть наш секрет. Скоро наша семья станет больше. Не верится, что я проживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни", - написала певица.

Новость сразу вызвала волну поздравлений. К ним присоединились телеведущая Соломия Витвицкая и журналистка Алина Доротюк.

Артистка раньше говорила о третьем ребенке

Ирина и ее муж и продюсер Виталий Челнок уже воспитывают двух сыновей - Юрия и Олега.

Интересно, что еще в апреле 2026 певица говорила о возможном пополнении в семье. Тогда она рассказывала, что мужчина особенно мечтает о дочери.

"Он очень хочет доченьку. Что ж, поживем - увидим", - интриговала тогда артистка.

Теперь Федишин официально подтвердила третью беременность. Пол будущего ребенка супруги пока не раскрывают.