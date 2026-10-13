Ирина Федишин потеряла дочь и переживает тяжелое состояние: муж певицы сделал заявление

Муж Ирины Федишин сообщил о потере дочери

По его словам, семья переживает одни из самых трудных дней. Ирина жива, но находится в тяжелом состоянии.

"Мы потеряли нашу маленькую дочь... Мое сердце разбито на куски, самые страшные дни в моей жизни. Болит ужасно. Ирина жива, но переживает тяжелое состояние, мы чуть не потеряли и ее", - написал он.

Он также обратился к подписчикам с просьбой молиться о душе маленькой дочери и за здоровье и восстановлении жены.

Ирина Федишин потеряла дочь (скриншот)

Как Ирина Федишин объявила о третьей беременности

О том, что они ждут третьего ребенка, артистка сообщила в августе 2026 года.

Она опубликовала трогательное видео, на котором появилась в белом платье с букетом цветов. Потом она повернулась боком к камере, продемонстрировав округлый животик.

"Время открыть наш секрет. Скоро наша семья станет больше. Не верится, что я проживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни", - написала тогда она.



В сентябре Федишин поделилась кадрами с гендер-пати, на котором вместе с мужем и сыновьями узнала пол будущего ребенка.

На видео семья позировала у белых шаров с надписью "Boy or Girl". После появления розового дыма стало известно, что у них будет девочка.

"Это Божье благословение. Счастливы безгранично и благодарим Бога за этот подарок", - призналась тогда она.



Певица не скрывала, что они с мужем мечтают о дочери. Супруги уже воспитывают двух сыновей - Юрия и Олега.