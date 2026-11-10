Хлои Кардашьян показала рождественскую иллюминацию своего дома в Лос-Анджелесе
Рождественский сезон у Хлои Кардашьян начался за полтора месяца до праздника. 9 ноября она показала, как ее дом в Лос-Анджелесе и деревья вокруг засияли белыми огоньками.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram звезды.
Как Хлои Кардашьян украсила дом к Рождеству
Белые огоньки видны уже у ворот. Они тянутся вдоль изогнутого подъезда к дому, где гирляндами подсветили живую изгородь, кусты и деревья.
У парадного входа, по данным The Sun, стоят не менее шести высоких елок в гирляндах.
На фасаде огоньки повторяют контуры крыши, окон и дверей. Кардашьян назвала это оформлением в стиле пряничного домика.
Белая подсветка напоминает глазурь, которой обводят края пряника.
Отдельно Хлои показала большой дуб с качелями у дома. Гирляндами обвили его ветви до самых кончиков.
Телезвезда приблизила камеру, чтобы показать дерево, и заметила, что праздничное оформление продолжается.
"Когда всюду мерцают огоньки, это невероятно. Все такое волшебное", - сказала Кардашьян в видео.
За иллюминацию Хлои поблагодарила команду The Christmas Brothers. Последний ролик она выложила под "Somewhere in My Memory" из фильма "Сам дома" в исполнении Филармонического оркестра города Праги.