Хлои Кардашьян показала рождественскую иллюминацию своего дома в Лос-Анджелесе

Как Хлои Кардашьян украсила дом к Рождеству

Белые огоньки видны уже у ворот. Они тянутся вдоль изогнутого подъезда к дому, где гирляндами подсветили живую изгородь, кусты и деревья.

У парадного входа, по данным The Sun, стоят не менее шести высоких елок в гирляндах.

Хлои Кардашьян украсила дом к Рождеству (скриншот)

На фасаде огоньки повторяют контуры крыши, окон и дверей. Кардашьян назвала это оформлением в стиле пряничного домика.

Белая подсветка напоминает глазурь, которой обводят края пряника.

Хлои Кардашьян украсила дом к Рождеству (скриншот)

Отдельно Хлои показала большой дуб с качелями у дома. Гирляндами обвили его ветви до самых кончиков.

Телезвезда приблизила камеру, чтобы показать дерево, и заметила, что праздничное оформление продолжается.

"Когда всюду мерцают огоньки, это невероятно. Все такое волшебное", - сказала Кардашьян в видео.

Хлои Кардашьян украсила дом к Рождеству (скриншот)

За иллюминацию Хлои поблагодарила команду The Christmas Brothers. Последний ролик она выложила под "Somewhere in My Memory" из фильма "Сам дома" в исполнении Филармонического оркестра города Праги.