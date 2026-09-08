"Голос не похож на мой". Дорофеева впервые заговорила после запрета врачей

Дорофеева заговорила после кровоизлияния в голосовую связку

По словам Нади, первая попытка заговорить после длительной паузы вызвала у нее испуг. Она не ожидала услышать свой голос таким, ведь он заметно изменился.

"Я заговорила. Первое ощущение - испуг, ведь голос зазвучал не так, как я привыкла. Нет в нем ни глубины, ни обертонов. Какой-то высокий и словно не мой", - призналась она.

Дорофеева рассказала о возобновлении голоса (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица подчеркнула, что лечение продолжается, а работу с голосом ей необходимо возобновлять очень осторожно. На первом этапе она планирует постепенно добавлять вокальные упражнения.

"Теперь нужно начать осторожно 15 минут распеваться. Лечение продолжаю", - сообщила Надя.

Она также опубликовала видео в сторис, в котором поделилась подробностями лечения и поблагодарила поклонников за поддержку.

"Пока я говорю уже два дня. Голос мой не похож на мой, если честно... Состоится ли операция - пока неясно. Я думаю, через неделю мы это поймем. Еще раз спасибо всем за поддержку", - сказала артистка.



Что известно о проблемах со здоровьем Дорофеевой

Напомним, в конце августа певица сообщила о кровоизлиянии в голосовой связи. В результате врачи запретили ей разговаривать в течение десяти дней.

"Мой врач говорит, что это очень опасно и серьезно. И чтобы предотвратить осложнения, мне нельзя петь, говорить и даже слушать музыку, чтобы связка не напрягалась", - рассказала тогда она.

Поэтому ей пришлось отменить запланированные концерты и полностью отказаться от использования голоса на время. Теперь Надя постепенно возвращается к вокальной работе, но процесс восстановления еще не завершен.