Голливудская звезда Аманда Сейфрид разошлась с мужем после девяти лет брака

Причина развода

По словам Сейфрида и Садоски, они уже некоторое время проживают отдельно, однако продолжают оставаться близкими.

"Мы уже некоторое время разведены, и это оказалось правильным шагом для нас и нашей семьи. Мы вместе навсегда - и это хорошо", - говорится в заявлении актеров.

Пока что знаменитости не раскрывают причин своего решения и не уточняют, идет ли речь о юридическом расторжении брака. Известно лишь, что они уже некоторое время живут отдельно.

Аманда Сейфрид и Томас Садоски (фото: instagram.com/mingey)

История любви Аманды Сейфрид и Томаса Садоски

Актеры познакомились в 2015 году, когда вместе играли во внебродвейском спектакле The Way We Get By. Позже они снова встретились на съемках фильма The Last Word, где сыграли влюбленных.

Их роман начался в 2016 году, а в сентябре того же года стало известно о помолвке. В марте 2017-го Сейфрид и Садоски тайно женились.

Позже Садоски рассказывал, что церемония была очень камерной. Пара просто уехала за город вместе с церемониатором и вышла поженились без гостей.

"Мы скрылись. Просто поехали за город с церемониатором - только мы вдвоем занимались своим делом", - вспоминал актер.

Вскоре после свадьбы у супругов родилась дочь Нина. В сентябре 2020 года они вторично стали родителями - у них родился сын Томас-младший.

В течение девяти лет брака актеры пытались не выставлять семейную жизнь напоказ. Они жили в северной части штата Нью-Йорк и иногда делились отдельными моментами своего быта, в том числе фотографиями детей и домашних животных.

При этом еще в начале 2026 года Сейфрид публично рассказывала о поддержке мужа. Она сказала, что Садоски во многом жертвует ради ее карьеры и поддерживает ее во время напряженного профессионального периода.

Аманда Сейфрид и Томас Садоски (фото: instagram.com/mingey)