Том Холланд подтвердил свадьбу с Зендеей красноречивым жестом

Как Холланд подтвердил свадьбу

Хотя актеры официально стали мужем и женой в начале года, 4 августа они устроили закрытое празднование для ближайших друзей и родственников.

Через два дня после этого папарацци сфотографировали Тома во время прогулки по Лондону вместе с любимой и их собаками Филом и Нуном.

Именно тогда Холланд впервые появился на публике с золотым кольцом на безымянном пальце левой руки.

Отметим, что до этого времени украшение носила только Зендея. Актриса еще с марта появлялась на публике со свадебным кольцом и обручальным, стоимость которого впечатляет.

Для прогулки Зендея выбрала повседневный образ - объемную молочную футболку, синие джинсы и солнцезащитные очки. Также она продемонстрировала новую более короткую прическу.

Том был одет в синюю футболку с надписью, темные брюки и красную кепку своего бренда безалкогольного пива Bero.



Что известно о частном праздновании свадьбы

По данным СМИ, церемония состоялась в роскошном отеле Beaverbrook Hotel в графстве Суррей недалеко от родного города Холланда - Кингстон-апон-Темз.

Свадьба была оформлена в природном стиле с большим количеством живых растений и цветов. На празднование пригласили только самых близких людей. Среди гостей были три брата актера - Сэм, Гарри и Пэдди.

В то же время присутствующим было запрещено пользоваться телефонами. Так пара хотела избежать возможной утечки фотографий с события в сеть.

Напомним, что окончательно слухи о женитьбе Холланд подтвердил еще в июне. В интервью Esquire он опроверг фейковые AI-снимки якобы с церемонии и проговорился, что его родные не поверили подделкам, ведь "были на настоящей свадьбе". После этого актер неоднократно называл публично Зендею своей женой.