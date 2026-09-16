Глория Гейнор спела на украинском вместе с Наталией Холоденко

На видео, опубликованном в соцсетях, Гейнор в определенный момент переходит на украинский и исполняет ключевую фразу с припева - "Я буду жить".

Как рассказала Холоденко, встреча прошла в доме певицы, где украинка записывала с ней интервью.

По словам психологи, музыкальный момент не планировали заранее - инициатива возникла уже во время разговора.

"Сначала я даже не смела мечтать об этом, но Глория сама предложила спеть", - отметила Холоденко.

Особенно эмоциональным для нее стал момент, когда мировая звезда попыталась исполнить часть композиции на украинском языке.

"У меня побежали мурашки по коже. Какая невероятная честь для Украины!" - написала она.

Холоденко также подчеркнула, что для него важно видеть, как украинский язык все чаще звучит в исполнении мировых артистов.

"Сегодня это одна фраза. Но когда-то мы не могли этого вообразить!" - добавила она.

Что Холоденко рассказала о встрече с легендой

Украинская психологиня поделилась и впечатлениями от личного общения с певицей.

По ее словам, во время встречи она особенно остро почувствовала, насколько многие люди в мире связывают музыку Гейнор с силой переживать сложные периоды.

"Глория Гейнор - настоящая легенда мировой музыки и невероятно теплый, искренний и открытый человек", - написала Холоденко.

Она также поблагодарила артистку за поддержку и сострадание к Украине.

Чем известна I Will Survive

I Will Survive вышла в 1978 году и стала главным хитом в карьере Глории Гейнор.

Композиция рассказывает о женщине, которая после болезненного разрыва находит в себе силы начать жизнь заново.

В 1979 году песня возглавила Billboard Hot 100, а впоследствии принесла Гейнор "Грэмми" в категории лучшей диско-записи.

За десятилетие I Will Survive превратилась в гимн стойкости и способности двигаться дальше после сложных испытаний.