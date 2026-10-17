Без гламура и красных дорожек: как Мэрилин Монро выглядела рядом с любимыми котами

Легендарная голливудская актриса Мэрилин Монро запомнилась миллионам своими роскошными образами и культовыми ролями. Впрочем, вне съемочных площадок она имела особую слабость к животным. На старых фотографиях звезду можно увидеть совсем в другой атмосфере - без вечерних платьев, яркого макияжа и привычного голливудского блеска.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Vintage Everyday .

Какой была Мэрилин Монро рядом с животными

В архивных подборках можно найти фотографии, на которых актриса держит кошек на руках, обнимает их и позирует перед камерой.

В отличие от привычных гламурных портретов эти кадры привлекают внимание непринужденной атмосферой.

Монро улыбается, играет с животными и демонстрирует другую сторону своей личности.

Известно, что в середине 1950-х годов, когда актриса жила в Нью-Йорке, у нее был кот по имени Мицу.

Мэрилин Монро (фото: vintag.es)

По воспоминаниям ее близкого друга, поэта Нормана Ростена, Монро очень ответственно относилась к уходу за домашними любимцами.

Он вспоминал историю, когда ее кошка забеременела. Актриса начала читать специальную литературу, внимательно следила за состоянием животного и даже звонила по телефону домой во время рабочих встреч, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.

Монро подготовила для будущих котят отдельное место с мягким одеялом. Когда у кошки начались роды, позвонила Ростену посреди ночи.

Этот эпизод из жизни знаменитости впоследствии вошел в его мемуары "Мерилин: нерассказанная история".

Каких еще животных любила актриса

Кошки были не единственными домашними питомцами Монро. В разные периоды жизни она также имела собак.

Одним из них был бассет-гаунд по прозвищу Гьюго, с которым актрису сфотографировали в 1957 году у ее дома в Амагансетте, штат Нью-Йорк.

Автором этой фотосессии стал Сэм Шоу – фотограф и давний друг кинозвезды, создавший немало ее самых известных портретов.

Фотографии с животными и сегодня вызывают любопытство любителей, ведь позволяют увидеть Мэрилин Монро не только как символ красоты старого Голливуда, но и как человека, который любил проводить время со своими любимцами.