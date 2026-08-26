В "Гарри Поттере" заменили Локарта: роль досталась Киту Гаррингтону

Почему заменили Николаса Голта

По данным издания, Голт покинул проект из-за конфликта в рабочем графике.

После этого роль профессора защиты от темных искусств перешла к Киту Гарингтону.

Еще в начале августа Deadline сообщал, что именно Голт сыграет Локарта во втором сезоне.

Николас Голт (фото: Википедия)

Так что перестановка произошла вскоре после первого громкого кастингового анонса.

Сам Гаррингтон уже знаком с этим персонажем. Ранее он озвучил Гильдероя Локарта в аудиоверсии Гарри Поттера и Тайной комнаты с полным актерским составом.

Кого сыграет Кот Гаррингтон

Гильдерой Локарт появляется во второй книге Джоан Ролинг. Он становится новым преподавателем защиты от темных искусств в Хогвартсе и быстро привлекает внимание учеников своей самоуверенностью, любовью к славе и рассказами о многочисленных героических подвигах.

В кинофильме "Гарри Поттер и Тайная комната" в 2002 году этого героя сыграл Кеннет Брана.

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"

Для Гарингтона новая роль станет еще одним крупным проектом HBO после "Игры престолов", где он в течение восьми сезонов играл Джона Сноу.

Второй сезон нового "Гарри Поттера" будет основан на книге "Гарри Поттер и Тайная комната". Съемки должны приступить осенью.