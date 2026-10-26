Фронтмена Imagine Dragons заподозрили в отношениях со старшей на 15 лет актрисой

Пару заметили в ресторане

Рейнольдс и Вергара заметили во время ужина в ресторане. Компанию им составили друзья, однако именно взаимодействие музыканта и актрисы привлекло внимание очевидцев.

По информации издания, знаменитости держались за руки, улыбались друг другу и не скрывали нежности. После ужина они покинули заведение вместе, воспользовавшись запасным выходом, чтобы не привлекать лишнего внимания фотографов.

Дэн Рейнольдс и София Вергара (фото: скриншот)

Дэн Рейнольдс и София Вергара (фото: скриншот)

Официально об отношениях Дэн Рейнольдс и София Вергара пока не сообщали, так что информация об их отношениях остается на уровне предположений.

Что известно о прошлых отношениях музыканта

В начале октября стало известно, что музыкант больше не встречается с актрисой Минкой Келли. Их отношения продолжались около четырех лет.

Разрыв открыл новую страницу в личной жизни артиста, хотя неизвестно, связано ли его знакомство с Вергарой с началом новых романтических отношений.

Дэн Рейнольдс и Минка Келли (фото: instagram.com/minkakelly)

София Вергара также пережила перемены в личной жизни. Летом 2023 года актриса объявила о разводе с актером Джо Манганьеллой после почти семи лет брака. Бывшие супруги сообщили о решении разойтись, не прибегая к подробностям причин разрыва.

Дэн Рейнольдс раньше был женат

Он был в браке с музыканткой Эйжи Волкман. Пара обручилась в 2011 году и воспитывает четырех детей.

В 2018 году супруги впервые объявили о расставании, однако впоследствии возобновили отношения. Уже в сентябре 2022 года Рейнольдс сообщил, что они окончательно разошлись.