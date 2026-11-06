FIINKA устроит масштабное шоу в Киеве
11 ноября украинская певица FIINKA выступит с большим сольным концертом в Киеве. Артистка готовит живое шоу с любимыми песнями, гуцульским колоритом и сценическими дуэтами. Среди приглашенных гостей вечера - немало известных представителей украинского шоубизнеса.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на сообщение организаторов концерта.
Что известно о концерте FIINKA в Киеве
Выступление состоится в Международном центре культуры и искусств (МЦКИ), известном также как Октябрьский дворец.
FIINKA, настоящее имя которой Ирина Воспитанник, представит концертную программу, в которой объединятся аутентичное гуцульское звучание, современные музыкальные ритмы и ее фирменная энергетика.
Зрители услышат любимые композиции артистки, в частности, "Афини", "Грушка", "Мої гори", "Культура" и другие известные песни.
Кроме того, организаторы анонсируют сценические дуэты, которые станут частью большого музыкального вечера.
Кто из звезд приглашен на концерт FIINKA
Концерт должен объединить не только любителей творчества артистки, но и представителей украинской музыкальной индустрии, телевидения и блогосферы.
Среди приглашенных гостей:
- Екатерина Осадчая
- Drevo
- Рамина Эсхакзай
- Владимир Шумко
- Лера Мандзюк
- Кристина Соловой
- Галицька Дыва
- Александр Педан
- Слава Демин
- Николас Корма
- семья Танчинцев
- Олег Шугар
- Настя Борщ
В то же время, организаторы пока не уточняют, кто именно из приглашенных знаменитостей появится на сцене вместе с певицей.