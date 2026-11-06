FIINKA устроит масштабное шоу в Киеве

Что известно о концерте FIINKA в Киеве

Выступление состоится в Международном центре культуры и искусств (МЦКИ), известном также как Октябрьский дворец.

FIINKA, настоящее имя которой Ирина Воспитанник, представит концертную программу, в которой объединятся аутентичное гуцульское звучание, современные музыкальные ритмы и ее фирменная энергетика.

Зрители услышат любимые композиции артистки, в частности, "Афини", "Грушка", "Мої гори", "Культура" и другие известные песни.

Кроме того, организаторы анонсируют сценические дуэты, которые станут частью большого музыкального вечера.

FIINKA выступит в Киеве 11 ноября (афиша предоставлена командой звезды)

Кто из звезд приглашен на концерт FIINKA

Концерт должен объединить не только любителей творчества артистки, но и представителей украинской музыкальной индустрии, телевидения и блогосферы.

Среди приглашенных гостей:

Екатерина Осадчая

Drevo

Рамина Эсхакзай

Владимир Шумко

Лера Мандзюк

Кристина Соловой

Галицька Дыва

Александр Педан

Слава Демин

Николас Корма

семья Танчинцев

Олег Шугар

Настя Борщ

В то же время, организаторы пока не уточняют, кто именно из приглашенных знаменитостей появится на сцене вместе с певицей.