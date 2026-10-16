В фате и боксерском ринге: Оля Полякова показала провокационные образы в новом клипе

Украинская певица Оля Полякова представила клип на англоязычную песню My Future Ex. В новой видеоработе артистка примерила образ невесты, вышла на боксерский ринг и устроила шоу с откровенной хореографией и экстравагантными костюмами.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на YouTube исполнительницы.

Что показала Полякова в новом клипе

В основе видео - история женщины, которая больше не хочет играть по чужим правилам в отношениях.

Вместо романтических свиданий и признаний в любви зритель видит боксерский поединок, в котором певица противостоит своему будущему.

Одним из центральных образов стала невеста в белом корсете, длинной фате и букете цветов.

Оля Полякова (фото предоставлено прессслужбой артистки)

Впрочем, традиционную свадебную эстетику здесь соединили с мотивами борьбы и противостояния.

В течение клипа Полякова сменяет несколько эффектных костюмов. Среди них - футуристические металлические корсеты, блестящие головные уборы и откровенные сценические наряды.

Оля Полякова (фото предоставлено прессслужбой артистки)

Визуальный стиль видео вдохновлен кемпом, клубным гламуром и попкультурой 1980-1990-х годов.

В кадре появляются полуобнаженные танцовщики, а хореография дополняет атмосферу театрализованного шоу.

За яркой картинкой скрыта история о личных границах и праве самостоятельно решать, когда следует завершить отношения.

Боксерский ринг в клипе становится метафорой любовного противостояния, а образ невесты переосмысливает традиционное представление о романтической героине.

Кто работал над клипом

Режиссером My Future Ex стал британский клипмейкер Джеймс Слейтер, ранее сотрудничавший с музыкантами Сэмом Фендером и CMAT.

Сама композиция рассказывает об отношениях, обреченных на разрыв, когда человек еще в начале романа догадывается, чем все может завершиться, но все равно позволяет влюбиться.

Песню создали в сотрудничестве с британским продюсерским трио Red Triangle, работавшим с Сабриной Карпентер, Голге и Дэвидом Геттой. За сведение отвечал обладатель премии "Грэмми" Гай Месси.

Новый клип стал продолжением международного этапа карьеры Поляковой. В настоящее время артистка сотрудничает с британским независимым лейблом The state51 Conspiracy и готовит свой первый англоязычный альбом.

Ранее в рамках этого сотрудничества певица представила композицию Warrior, а сингл My Future Ex вышел 2 октября 2026 года.