Евгений Таллер откровенно рассказал о себе, семье и кинопроектах: "Я не устаю от процесса"

Профессиональное развитие и отношения

Фотосессия выдержана в кинематографической эстетике и демонстрирует продюсера с разных сторон - уверенного в своем деле, но одновременно открытого для эмоций и откровенных разговоров.

В интервью Таллер поделился размышлениями о профессиональном развитии, отношениях с родителями и поиске баланса между творческими амбициями и бизнесом.

Евгений Таллер

По словам продюсера, именно кино остается той сферой, в которой он не теряет интерес ни к одному из этапов работы. Он признался, что постоянно ощущает внутреннее противостояние между мечтателем и прагматичным продюсером.

"Это единственная сфера, в которой я не устаю от ни одного процесса. В любом другом бизнесе всегда есть что-то, что ты делаешь только потому, что должен. А из кино такого нет. Это какое-то перманентное творчество. Ты в него влюбляешься, а потом уже не можешь избавиться от этой зависимости", - рассказал Таллер в разговоре с Harper’s Bazaar.

Фильм "НУ МАМ"

Одной из главных тем интервью стал фильм "НУ МАМ", имеющий для продюсера особое значение. Работа над лентой дала ему возможность вернуться к воспоминаниям детства и почтить память матери, которая умерла в 2021 году.

Евгений Таллер

Одну из новелл фильма Евгений написал сам, взяв за основу историю собственных родителей. После выхода фильма он получил тысячи сообщений от зрителей, которые делились личными переживаниями.

По словам продюсера, некоторые после пересмотра решили возобновить общение с родными.

Евгений Таллер (фото: instagram.com/tallertv)

Персонаж украинской анимации

Еще одним масштабным замыслом Таллера стало возвращение на экраны персонажа украинской анимации - Петрика Пяточкина. Продюсер рассказал, что около полугода вел переговоры с автором персонажа Натальей Гузеевой, пытаясь убедить ее дать герою новую жизнь.

Речь идет не только о возвращении знакомого персонажа, но и о создании современной сказочной киновселенной, которая сможет заинтересовать новое поколение детей.

Такой подход предполагает переосмысление истории с учетом современной аудитории, в то же время сохраняя связь с культурным наследием украинской анимации.

В 33 года Таллер продолжает совмещать коммерческий подход со рвением создавать истории, вызывающие эмоции и остающиеся близкими зрителям.