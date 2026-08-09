Эштон Кутчер эмоционально отреагировал на удар РФ по стадиону в Одессе
Американский актер Эштон Кутчер высказался об очередной российской атаке по Украине. После удара по Одессе 7 августа он в очередной раз осудил преступление агрессора и публично обратился к Путину.
Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на пост актера в сети X.
Что Кутчер сказал об ударе по Одессе
Актер отреагировал на российскую атаку, в результате которой был поврежден футбольный стадион "Чорноморець" в Одессе.
Кутчер заявил, что удар по спортивному объекту может свидетельствовать только о двух возможных сценариях для российского руководства.
"Бомбардировка Владимиром Путиным футбольного стадиона в Одессе свидетельствует об одном из двух: некомпетентность или отчаяние. Стадион используется женской футбольной командой #seastars #ukraine. Влад, ты проигрываешь. Сдавайся!" - написал он.
Что известно об атаке на стадион
Россия 7 августа атаковала Одессу, в результате чего пострадала женщина и был поврежден стадион "Чорноморець". Из-за удара в здании выбило остекление, частично разрушило крышу и повредило трибуны.
А уже в ночь на 9 августа россияне снова обстреляли город дронами и ракетами. Есть разрушения и пострадавшие.
Как Эштон Кутчер и Мила Кунис помогали украинцам
Актриса, которая родилась в Черновцах, вместе с мужем с самого начала полномасштабного вторжения России поддерживает украинцев. В марте 2022 года они запустили кампанию по сбору средств.
К ней присоединились более 65 тысяч человек, а общая сумма сбора впоследствии превысила 30 миллионов долларов. Средства были направлены на гуманитарную помощь Украине и поддержку беженцев.
Напомним, пара поженилась в 2015 году. Они воспитывают двоих детей - дочь Ваетт и сына Димитрия.