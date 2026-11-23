Стильный леопардовый образ

Основой образа стал комплект с анималистическим узором. Дебики соединила приталенную юбку-карандаш длиной до колен с короткой курткой в тон, дополненной поясом.

Верхний элемент актриса небрежно накинула на плечи, создав непринужденный силуэт.

Под курткой знаменитость надела лаконичный белый кроптоп, придавший образу контраста и открыв живот. Завершили образ черные туфли на каблуке с заостренными носками.

В выборе бьюти-образа Элизабет также предпочла сдержанность: оставила волосы распущенными и сделала естественный макияж. С собой актриса имела солнцезащитные очки.

Элизабет Дебики (фото: Getty Images)

Элизабет Дебики (фото: Getty Images)

Анималистический принт остается популярным

Леопардовый узор, в частности, давно вышел за пределы сезонных трендов и превратился в своеобразную классику гардероба.

Он снова и снова появляется в коллекциях дизайнеров, меняя свое прочтение: от смелых тотал-луков до небольших акцентов в виде обуви, сумок или верхней одежды.

Его популярность также объясняется универсальностью: леопардовый принт хорошо сочетается с базовыми цветами - черным, белым, бежевым и коричневым.

Дизайнеры предлагают носить его не только в качестве небольшого акцента, но и в формате полноценных комплектов. Именно на последнем варианте остановилась Элизабет Дебики, сделав анималистический узор центральным элементом своего образа.