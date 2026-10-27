Элисон Ханниган использует реквизит со съемок "Баффи - истребительница вампиров" для Хеллоуинского декора

Актриса Элисон Ганниган, звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров", использует старый реквизит со съемок, чтобы украсить свой двор к Хеллоуину. Она показала декорации в своем Instagram и рассказала, как ей разрешили забрать эти вещи себе.

Гелловинский декор

Актриса Элисон Ханниган в своем Instagram поделилась видео со своего двора, украшенного к Хеллоуину. Для декораций она использовала несколько предметов со съемок сериала "Баффи - истребительница вампиров", в частности, бутафорский надгробный камень, крест и гроб, из которого "выходит" скелет.

"Одним из преимуществ работы в сериале "Баффи - истребительница вампиров" было то, что декоратор дал мне кучу вещей для Хеллоуина. Сначала они просто одалживали мне вещи, а когда сериал закончился, просто сказали забирать все себе", - рассказала Ханниган.

Далее звезда сериала рассказала подробнее о каждом из элементов во дворе. В частности, там можно увидеть надгробный камень, на котором написано "Ариэль Джейн, любимая дочь Шарлин и Уильяма Кинкелар, умерла в 2000 году". Затем актриса подошла к кресту, который появляется в 7 сезоне, в сцене с персонажем Спайком.

Напоследок Ханниган показал гроб, из которого якобы вылезает скелет и отметила, что он довольно хрупкий, ведь ему уже около 30 лет. "Так отвратительно. Так жутко. Мне это нравится", - сказала она.

Крест, который показал Ханниган (фото: кадр из сериала "Баффи – истребительница вампиров")

Культовый сериал

Элисон Ханниган исполнила одну из главных ролей в сериале "Баффи - истребительница вампиров", она сыграла Уиллоу Розенберг, лучшую подругу Баффи, и одну из самых мощных колдунь в Вселенной.

Сериал вышел на экраны в марте 1997, в следующем году ему исполнится 30 лет. Он стал культовым и одним из самых популярных телешоу того времени, продвигая новаторские идеи и сюжеты.

В частности, сама Баффи – хрупкая привлекательная блондинка, персонаж, в классических горорах погибающий первым. Здесь же она боец, которая берет собственную силу под контроль, борется с монстрами и спасает мир. А Виллоу – сначала застенчивая школьница, которая постепенно становится могущественной ведьмой и влюбляется в другую ведьму. Это была одна из первых ЛГБТ-линий по американскому телевидению.