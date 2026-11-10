Экс-муж Кэти Перри получил более 10 лет тюрьмы за преступления против четырех женщин

За что осудили Рассела Бренда

5 ноября после четырех недель слушаний в Королевском суде Саутворка присяжные единодушно признали 51-летнего Бренда виновным в изнасиловании и трех эпизодах сексуального насилия.

Преступления против четырех женщин произошли в 2004-2009 годах.

По трем другим пунктам Бренда оправдали. Два касались изнасилования, еще один – покушения на приступ сексуального характера.

Во время процесса актер отрицал вину и утверждал, что сексуальные контакты происходили с согласия.

Судья Джоэл Беннатан назначил девять лет заключения за изнасилование и еще полтора года по совокупности трех других эпизодов.

Бренд должен отбыть за решеткой две трети общего срока, то есть семь лет с зачислением времени, которое он уже провел под стражей. После этого его уволят под наблюдение до конца срока.

Рассел Бренд (фото: Getty Images)

На заседании зачитали заявления четырех потерпевших о том, как преступления сказались на их жизни.

Одна из женщин рассказала, что после нападения ей пришлось сделать перерыв в работе и на время вернуться к родителям, потому что она не чувствовала себя в безопасности.

Как началось расследование

Лондонская полиция принялась за дело в сентябре 2023 года после совместного журналистского расследования The Times, The Sunday Times и программы Dispatches телеканала Channel 4.

В ходе следствия детективы опросили более 100 свидетелей и изучили более 1400 документов.

По данным Reuters, полиция также расследует еще два возможных случая изнасилования, в которых фигурирует Бренд.

Что известно о Бренде и его браке с Кэти Перри

Рассел Бренд получил известность как стендап-комик и ведущий британских теле- и радиопрограмм.

Среди его работ в кино = роли в комедиях Get Him to the Greek и Arthur.

С Кэти Перри он познакомился в 2009 году на съемках Get Him to the Greek. Они поженились в 2010-м и официально развелись в 2012 году.