Джим Керри продает поместье на Гавайях за 35 млн долларов: как выглядит роскошный дом
Голливудский актер Джим Керри выставил на продажу элитное поместье на гавайском острове Мауи. За недвижимость на побережье Тихого океана он желает получить 35 миллионов баксов. Актер приобрел дом в 2016 году за 16,5 миллионов долларов.
Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на сайт Realtor.com.
Чем уникально поместье
Поместье расположено на острове Мауи и было возведено в 2002 году. Его площадь составляет около 438 квадратных метров. В доме оборудованы три спальни и четыре ванные комнаты. Новому владельцу недвижимость предлагают полностью меблированной.
В объявлении имение описывают как редкий пример богемной роскоши непосредственно у океана. Территория простирается вдоль побережья, а само здание расположено в глубине участка - за просторным зеленым газоном и высокими кокосовыми пальмами.
Интерьер оформлен в прибрежном стиле. Высокие потолки и открытая планировка придают помещениям пространство и естественный свет.
Одной из особенностей гостиной есть потолок с открытыми деревянными балками, а также выход к крытой каменной террасе.
Кухня оснащена белыми шкафами и бытовой техникой премиумкласса. В спальне установлена подвесная кровать, а панорамные окна позволяют наслаждаться видами. Рядом находится ванная комната с отдельной ванной и двойным умывальником.
Для обеденной зоны выбрали большой деревянный стол с многочисленными сидячими местами. Во дворе обустроен бассейн, который дополняет простор для отдыха под открытым небом.
В описании недвижимости также отмечают ее расположение: участки непосредственно возле океана на Мауи считаются редким предложением. По словам продавцов, дом находится в отличном состоянии и готов к продаже со всей мебелью.
Таким образом, за имение Джима Керри просят более чем вдвое больше, чем актер заплатил за него десять лет назад. В то же время фактическая сумма продаж будет зависеть от того, найдется ли покупатель, готовый заплатить заявленные 35 миллионов долларов.