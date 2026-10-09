Джим Керри продает поместье на Гавайях за 35 млн долларов: как выглядит роскошный дом

Чем уникально поместье

Поместье расположено на острове Мауи и было возведено в 2002 году. Его площадь составляет около 438 квадратных метров. В доме оборудованы три спальни и четыре ванные комнаты. Новому владельцу недвижимость предлагают полностью меблированной.

В объявлении имение описывают как редкий пример богемной роскоши непосредственно у океана. Территория простирается вдоль побережья, а само здание расположено в глубине участка - за просторным зеленым газоном и высокими кокосовыми пальмами.

Дом Джима Керри (фото: realtor.com)

Интерьер оформлен в прибрежном стиле. Высокие потолки и открытая планировка придают помещениям пространство и естественный свет.

Одной из особенностей гостиной есть потолок с открытыми деревянными балками, а также выход к крытой каменной террасе.

Дом Джима Кэрри (фото: realtor.com)

Кухня оснащена белыми шкафами и бытовой техникой премиумкласса. В спальне установлена подвесная кровать, а панорамные окна позволяют наслаждаться видами. Рядом находится ванная комната с отдельной ванной и двойным умывальником.

Дом Джима Керри (фото: realtor.com)

Для обеденной зоны выбрали большой деревянный стол с многочисленными сидячими местами. Во дворе обустроен бассейн, который дополняет простор для отдыха под открытым небом.

Дом Джима Керри (фото: realtor.com)

В описании недвижимости также отмечают ее расположение: участки непосредственно возле океана на Мауи считаются редким предложением. По словам продавцов, дом находится в отличном состоянии и готов к продаже со всей мебелью.

Таким образом, за имение Джима Керри просят более чем вдвое больше, чем актер заплатил за него десять лет назад. В то же время фактическая сумма продаж будет зависеть от того, найдется ли покупатель, готовый заплатить заявленные 35 миллионов долларов.