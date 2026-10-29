Джиджи Хадид вышла на прогулку по Нью-Йорку в винтажном кожаном жакете

Стильный образ

В центре образа Джиджи Хадид - объемный кожаный жакет коричнево-горчичного оттенка с эффектом состаренной кожи. Модель выбрала удлиненный силуэт с широкими плечами, накладными карманами и пуговицами. Неравномерную окраску и потертости придают жакету винтажный характер.

Хадид соединила его с серым трикотажным комплектом - кардиганом на пуговицах и брюками, а под низ надела белую футболку. Образ дополнили узкие очки в черной оправе, бусы и кожаные сумки.

Контраст между фактурной кожей и мягким трикотажем создал непринужденный осенний образ с винтажными акцентами.

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/backgrid_usa)

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/backgrid_usa)

История бренда актрисы

Визит в магазин стал поводом вспомнить о fashion-проекте Хадида, который она основала в 2022 году. Бренд Guest In Residence специализируется на кашемировой одежде и базовых вещах, сочетающих комфорт с современным дизайном.

Магазин Guest In Residence расположен на Бонд-стрит в районе Нохо. В коллекциях марки - кашемировые свитера, кардиганы и другие вещи для повседневного гардероба. Хадид развивает бренд параллельно модельной карьере, сочетая работу перед камерой с предпринимательством.

Guest In Residence - модный бренд, который Джиджи Хадид основала в сентябре 2022 года.

Идея Guest In Residence связана с личной историей модели. Когда Хадид переехала в Нью-Йорк в подростковом возрасте, родители передали ей свои кашемировые свитера. Эти вещи стали для нее примером одежды, которая сохраняет сентиментальную ценность и может служить годами.

Концепция бренда строится вокруг вещей, которые хочется носить долго, беречь и передавать следующим поколениям. Название Guest In Residence отображает идею, что мы только временные владельцы одежды, которая может иметь собственную историю еще до того, как попадет в наш гардероб .