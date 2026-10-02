Джейкоб Элорди стал лицом новой кампании Cartier: его фотографировала родная сестра

Элорди в новом образе

В кадре она показала актера в максимально естественной и непринужденной атмосфере, сделав акцент на личном взгляде. Такой подход придал более интимное настроение и позволил увидеть Элорде вне привычного образа голливудской звезды.

Съемка посвящена расширению коллекции LOVE Unlimited - новой интерпретации культовой линейки LOVE от Cartier. В нее вошли новые ювелирные изделия, продолжающие переосмысливать узнаваемую эстетику коллекции.

В Cartier напоминают, что концепция LOVE сопровождает Maison еще с 1969 года. Ее центральная идея - любовь как чувство, которое можно носить, проживать и переосмысливать вместе со временем.

Джейкоб Элорди (фото: isabellaelordi)

Новинки Cartier

Среди новинок - колье в форме гибкой золотой ленты. Его гардированные звенья соединены фирменными винтами Cartier. Украшение представлено в розовом, желтом и белом золоте с родиевым покрытием и задумана так, чтобы плавно двигаться вместе с телом.

Особое внимание в коллекции привлекают браслеты с бриллиантами. Вместо традиционных винтов в них использованы круглые бриллианты общим весом 0,80 карата, закрепленные в винтовой оправе из белого золота. При этом надпись LOVE остается узнаваемой деталью дизайна.

Джейкоб Элорди (фото: isabellaelordi)

Каждое изделие состоит примерно из 200 миниатюрных компонентов, полирующих вручную. Украшения также имеют запатентованную невидимую застежку, позволяющую соединять несколько бриллиантовых браслетов и комбинировать их с классическими моделями коллекции.

Именно эту идею Cartier закладывает в название LOVE Unlimited: любовь не обязательно демонстрировать громко - ее можно чувствовать, носить и переосмысливать вместе со временем.