Джейкоб Элорди озвучит посмертные мемуары Эрика Дэйна: когда выйдет книга

В книге звезда откровенно рассказал о борьбе с зависимостью и жизни с неизлечимой болезнью
Джейкоб Элорди озвучит аудиоверсию посмертных мемуаров Эрика Дэйна "My Book of Days: A Memoir in Moments". Книга, в которой его коллега из сериала "Эйфория" рассказал о зависимости и борьбе с неизлечимой болезнью, выйдет уже этой осенью.
Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Entertainment Weekly.
Актер станет основным рассказчиком аудиоверсии мемуаров. К работе также присоединится Мария Шрайвер - основательница издательского импринта The Open Field, выпускающего книгу. Она озвучит написанный ею раздел "Dear Reader".
Для Элорди это возможность приобщиться к изданию личной истории коллеги, с которым он работал в трех сезонах "Эйфории". В сериале австралийский актер сыграл Нейта Джейкобса, а Дэйн - его отца Кела.
Эрик появился в двух эпизодах финального сезона. Во время съемок он уже боролся с боковым амиотрофическим склерозом, в частности, испытывал трудности с речью. Именно поэтому его герой в этом сезоне был представлен немного в нетрезвом состоянии. Это была одна из последних его экранных работ.
В мемуарах он делится личными воспоминаниями, рассказывает о борьбе с зависимостью и переживаниях после того, как узнал о неизлечимом диагнозе.
Один из фрагментов, опубликованный изданием People, посвящен разговору Дэйна с женой Ребеккой Гейхарт после того, как он узнал о болезни.
"Я говорю Ребекке по телефону: "Это то, чего мы боялись". Я не помню ни слова, которое сказал после этого", - написал актер.
Дэйн также упомянул о реакции жены. Несмотря на слезы, она заверила его, что останется рядом, и они будут бороться с болезнью вместе. Как известно, пара должна была развестись после 14 лет вместе, но диагноз все изменил - Ребекка отозвала заявление.
По словам издательницы мемуаров Марии Шрайвер, Эрик хотел оставить семье историю, которой они могли бы гордиться.
В 2025 году, незадолго до выхода третьего сезона "Эйфории", актер в интервью TooFab тепло отзывался об экранном сыне. У них были отличные отношения вне съемочной площадки.
"Мы с Джейкобом очень уважаем друг друга. Он действительно отличный человек", - сказал он.
Дэйн также отметил профессионализм коллеги и рассказал, что они любили обсуждать актерское мастерство.
"Он очень предан своему делу актер, поэтому мы можем время от времени обсуждать мастерство. И нам нравится это делать. Работать с ним - настоящее удовольствие", - отметил он.
Книга "My Book of Days: A Memoir in Moments" поступит в продажу 3 ноября 2026 года.
Напомним, Эрик умер 19 февраля 2026 года в 53 года спустя почти десять месяцев после того, как публично сообщил о диагнозе БАС.
Актер получил широкую известность благодаря роли доктора Марка Слоуна в "Анатомии Грей". Кроме того, он играл в фильмах и сериалах "Все женщины - ведьмы", "Марли и я", "Плохие парни: Все или ничего" и многих других.