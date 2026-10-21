Джейкоб Элорди озвучит посмертные мемуары Эрика Дэйна: когда выйдет книга

Джейкоб Элорди озвучит аудиоверсию посмертных мемуаров Эрика Дэйна "My Book of Days: A Memoir in Moments". Книга, в которой его коллега из сериала "Эйфория" рассказал о зависимости и борьбе с неизлечимой болезнью, выйдет уже этой осенью.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Entertainment Weekly .

Что известно о роли Элорди в книге

Актер станет основным рассказчиком аудиоверсии мемуаров. К работе также присоединится Мария Шрайвер - основательница издательского импринта The Open Field, выпускающего книгу. Она озвучит написанный ею раздел "Dear Reader".

Для Элорди это возможность приобщиться к изданию личной истории коллеги, с которым он работал в трех сезонах "Эйфории". В сериале австралийский актер сыграл Нейта Джейкобса, а Дэйн - его отца Кела.

Эрик появился в двух эпизодах финального сезона. Во время съемок он уже боролся с боковым амиотрофическим склерозом, в частности, испытывал трудности с речью. Именно поэтому его герой в этом сезоне был представлен немного в нетрезвом состоянии. Это была одна из последних его экранных работ.

Элорди и Дэйн (фото: instagram.com_sydney_sweeney)

О чем книга Эрика Дэйна

В мемуарах он делится личными воспоминаниями, рассказывает о борьбе с зависимостью и переживаниях после того, как узнал о неизлечимом диагнозе.

Один из фрагментов, опубликованный изданием People, посвящен разговору Дэйна с женой Ребеккой Гейхарт после того, как он узнал о болезни.

"Я говорю Ребекке по телефону: "Это то, чего мы боялись". Я не помню ни слова, которое сказал после этого", - написал актер.

Дэйн также упомянул о реакции жены. Несмотря на слезы, она заверила его, что останется рядом, и они будут бороться с болезнью вместе. Как известно, пара должна была развестись после 14 лет вместе, но диагноз все изменил - Ребекка отозвала заявление.

По словам издательницы мемуаров Марии Шрайвер, Эрик хотел оставить семье историю, которой они могли бы гордиться.

Эрик Дэйн (фото: Getty Images)

Какими были отношения Дэйна и Элорди

В 2025 году, незадолго до выхода третьего сезона "Эйфории", актер в интервью TooFab тепло отзывался об экранном сыне. У них были отличные отношения вне съемочной площадки.

"Мы с Джейкобом очень уважаем друг друга. Он действительно отличный человек", - сказал он.

Дэйн также отметил профессионализм коллеги и рассказал, что они любили обсуждать актерское мастерство.

"Он очень предан своему делу актер, поэтому мы можем время от времени обсуждать мастерство. И нам нравится это делать. Работать с ним - настоящее удовольствие", - отметил он.

Когда выйдут мемуары Эрика Дэйна

Книга "My Book of Days: A Memoir in Moments" поступит в продажу 3 ноября 2026 года.

Напомним, Эрик умер 19 февраля 2026 года в 53 года спустя почти десять месяцев после того, как публично сообщил о диагнозе БАС.

Актер получил широкую известность благодаря роли доктора Марка Слоуна в "Анатомии Грей". Кроме того, он играл в фильмах и сериалах "Все женщины - ведьмы", "Марли и я", "Плохие парни: Все или ничего" и многих других.