Дженнифер Лоуренс устроила свидание с мужем перед годовщиной свадьбы

Как выглядели Дженнифер Лоуренс и ее муж

Вечером 14 октября актрису и ее избранника заметили на улицах Нью-Йорка, когда они направлялись в ресторан на ужин.

Пара держалась за руки и выглядела элегантно, выбрав для выхода сдержанные образы.

Лоуренс появилась в черном шелковом платье, поверх которого надела жакет в клетку. Наряды дополняли ее светлые волосы, заключенные в непринужденную прическу.

Ее муж Кук Марони выбрал классический серый костюм.

Романтический выход состоялся всего за пять дней до важной даты для супругов. Уже 19 октября они будут праздновать седьмую годовщину бракосочетания.

Это не первое появление пары на публике в последнее время. 9 октября Лоуренс и Марони также сфотографировали вместе возле ресторана Balthazar в Нью-Йорке, куда они посетили вечеринку по случаю дня рождения актрисы Дакоты Джонсон.

Что известно о браке Дженнифер Лоуренс

История отношений актрисы и артдилера началась весной 2018 года. Их познакомила общая подруга Лора Симпсон.

В феврале 2019-го стало известно о помолвке пары, а уже 19 октября того же года они поженились.

Свадебная церемония прошла в роскошном имении Belcourt of Newport в штате Род-Айленд. На празднование пригласили близких друзей и знаменитостей, среди которых были Эмма Стоун, Эми Шумер и Крис Дженнер.

Несмотря на мировую известность Лоуренс, супруги пытаются держать семейную жизнь подальше от публичности.

В феврале 2022 года актриса впервые стала мамой, родив сына Сая. В начале 2025-го в семье появился второй ребенок - тоже мальчик.

Имя младшего сына пара официально не разглашала.

Лоуренс и Марони нечасто вместе посещают светские мероприятия. Одним из исключений стала церемония вручения премии "Золотой глобус" в январе 2026 года, где актрису поддерживал муж.