Изысканный образ Дженнифер Лопес

Для светского события 57-летняя артистка выбрала на полупрозрачное платье из кружева Chantilly с глубоким декольте и длинной юбкой с воланами.

Поверх нее она накинула эффектное пальто с объемным воротником и манжетами, украшенное разноцветной вышивкой, кристаллами, пайетками и шелковой бахромой.

Особенное внимание привлекли украшения Лопеса. Свой образ она дополнила колье Sicilia от Dolce&Gabbana Alta Gioielleria с центральным желтым бриллиантом весом 100,10 карата, а также соответствующими серьгами из белого золота.

Волосы певица собрала в элегантную прическу, а в макияже сделала акцент на выразительных глазах и губах.

Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)

Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)

Как прошла презентация фильма

Премьера стала поводом для презентации The JLo Show: Live in Las Vegas - концертного фильма, созданного по мотивам одноименной резиденции артистки в Лас-Вегасе.

Съемки проходили во время 12 аншлагавых выступлений в The Colosseum at Caesars Palace. Режиссером проекта стал Сэм Ренч.

В фильме зрители увидят не только музыкальные номера, но и личную историю певицы - ее путь от детства в Бронксе к мировой популярности.

В постановке Лопес объединила свои известнейшие композиции с личными рассказами и музыкой, которая повлияла на ее творчество. На сцене ее сопровождали оркестр и 16 танцовщиков.

Телевизионная премьера The JLo Show состоится 26 ноября.