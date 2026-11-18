Смелый образ певицы

Для выхода 56-летняя артистка выбрала многослойный образ с неожиданными стилистическими акцентами.

Основой стал шоколадно-коричневый жакет с декоративными пуговицами и блестящими плиссированными воланами. Под него Лопес надела полупрозрачный зеленый топ, сквозь который просматривался бюстгальтер телесного оттенка.

Откровенный верх певица дополнила нижним бельем сливового цвета с высокой посадкой и тонкими бордовыми колготками. Талию подчеркивал широкий черный кожаный пояс с цепью, с которой спускались несколько дополнительных металлических украшений.

Дженнифер Лопес (фото: gettyimages.com)

Дженнифер Лопес (фото: gettyimages.com)

Обувь и аксессуары

Цветовое разнообразие продолжило обувь: Джей Ло остановилась на фиолетовых остроносых слингбеках Marc Jacobs на высоком каблуке. Завершающим ярким акцентом стал бирюзовый клатч.

К образу артистка подобрала массивные серьги с камнями, золотую цепочку с разноцветными вставками и несколько колечков.

Волосы она оставила распущенными и выровняла, а в макияже сделала ставку на теплую коричневую гамму: тени в тон и помаду с выразительным коричневым контуром. Маникюр в оттенке терракота гармонировал с общей палитрой наряда.