Джастин Тимберлейк вышел на подиум с сыновьями, чтобы поддержать 7-летнюю племянницу

Как прошел семейный выход на подиум

Для 11-летнего Сайласа и шестилетнего Финеаса, сыновей Тимберлейка и Джессики Билл, это было редкое появление на публике.

Зая вышла в пышном белом платье с черной отделкой, а певец и парни – в темных пиджаках и брюках.

Джастин Тимберлейк с сыновьями на благотворительном показе в Денвере (скриншот)

Под рукоплескания Тимберлейк поднял Заю на руки, и они вместе помахали зрителям. Прежде чем двинуться назад по подиуму, певец и племянница потанцевали рядом с ребятами.

Впоследствии Тимберлейк поделился фото в сториз и назвал себя "гордым дядей".

Джастин Тимберлейк с племянницей (скриншот)

Почему семья поддерживает показ

Зая – дочь брата Джессики Билл. Девочка имеет синдром Дауна и в 2024 году стала послом Global Down Syndrome Foundation.

В прошлом году на подиум этого же показа она выходила вместе с теткой Джессикой.

"Каждый человек с синдромом Дауна заслуживает возможности полностью раскрыть свой потенциал", - сказал Тимберлейк в заявлении, обнародованном фондом.

В этом году показ состоялся в девятнадцатый раз. На подиум вышла 21 модель с синдромом Дауна, а само мероприятие посетили 1 400 гостей.

Собранные 2,7 млн долларов фонд направит на исследования, медицинскую помощь и защиту прав.