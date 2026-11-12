Вместо укладки волос: Дуа Липа показала необычный бьюти-ритуал с парикмахером

Новый ролик Дуа Липы

На кадрах Люкс очищает кожу звезды перед последующими этапами ухода. Ролик опубликовали с подписью "Get ready with Dua Lipa with little help from Peter Lux".

Видео посвящено косметической линейке DUA by AB, которую певица создала совместно с германским брендом Augustinus Bader.

В нее входят три основных средства: Balancing Cream Cleanser для очищения, Supercharged Glow Complex для сияния и увлажнения и Renewal Cream для питания кожи.

Таким образом, Дуа Липа не только демонстрирует собственную бьюти-рутину, но продолжает знакомить аудиторию со своим косметическим проектом.

Что известно о бренде певицы

Британская певица Дуа Липа в 2025 году запустила собственный бренд уходящей косметики DUA by AB в сотрудничестве с немецкой компанией Augustinus Bader, известной своими премиальными средствами по уходу за кожей.

Идея создания линейки возникла из личного опыта артистки: из-за гастролей, частых перелетов, съемок и плотного графика она сталкивалась с сухостью кожи и высыпаниями.

Поэтому певица хотела разработать простую систему ухода, которая не нуждалась бы в большом количестве средств и подходила для активного образа жизни.

В 2026 году бренд начал активнее развивать офлайн-направление. В Лондоне, Париже и Нью-Йорке открывали временные просторы, где посетители могли протестировать косметику, познакомиться с продуктами и получить консультации по уходу.