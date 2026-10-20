Дуа Липа в эффектном платье Ferragamo сходила на свидание с Каллумом Тернером

Какой образ выбрала певица

Для вечера Дуа Липа выбрала платье Ferragamo из коллекции весна-лето 2027 (SS27 Ready-to-Wear). Именно эта модель дебютировала на показе бренда. Образ стал одним из модных акцентов вечера.

Образ продемонстрировал интерес Дуа Липы к актуальным модным коллекциям и выразительным силуэтам. Певица регулярно появляется на светских мероприятиях в наряде ведущих мировых брендов, сочетая современные тенденции с собственным узнаваемым стилем.

Выход на гала-вечер стал еще одним поводом для артистки продемонстрировать дизайнерский образ вне сцены. Ее появление также привлекло внимание к коллекции Ferragamo нового сезона.

Дуа Липа и Каллум Тернер провели вечер вместе

На мероприятие певица прибыла вместе с Каллумом Тернером. Пара посетила событие в формате светского свидания, соединив вечер в обществе представителей культурной индустрии с возможностью увидеть новую оперную постановку.

Тернер известен ролями в кино и телесериалах, в частности в фильмах "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда" и "Эмма". Тем временем Дуа Липа продолжает развивать карьеру не только в музыке, но и в моде и кинематографе.

Чем особенная премьера Lincoln in the Bardo

Центральным событием вечера стала премьера оперы Lincoln in the Bardo, основанной на романе Джорджа Сондерса, получившего Букеровскую премию 2017 года. Музыку к постановке написала американская композиторка Мисси Маццоли, а либретто создал Ройс Ваврек.

В центре истории - президент США Авраам Линкольн, переживающий смерть своего 11-летнего сына Вилли. Произведение сочетает исторические события с элементами мистики и размышлениями о потере, скорби и человеческой памяти.