Жена Патрика Стюарта впервые высказалась после его смерти: "Он знал, что я его любила"

Что Санни Озелл написала о муже

11 ноября Озелл опубликовала черно-белый снимок со Стюартом. В сообщении певица написала, что вместе с горем испытывает благодарность за годы, которые они провели вместе.

"Сегодня проходит две недели, с тех пор как не стало Патрика, и горе до сих пор накатывает волнами. В то же время я чувствую глубокую, очень глубокую признательность. Между нами не осталось ничего недосказанного. Он знал, что я его любила, а я знаю, что он любил меня. Мы с Патриком видели друг друга. лучше всего в себе", - написала Озелл.

Певица вспомнила их годы вместе и поблагодарила людей, отозвавшихся на известие о смерти Стюарта.

"Мы провели вместе почти два десятилетия, и в этих годах было столько жизни . Меня ошеломил отзыв людей на смерть Патрика. Я совсем не удивлена, что он коснулся стольких сердец. Меня искренне трогало, сколько людей выразили свою печаль и боль от этой потери. Спасибо всем за сочувствие. Они очень, очень, очень. мою любовь к Патрику. Он навсегда изменил меня к лучшему", - добавила она.

Патрик Стюарт с супругой (фото: instagram.com/madameozell)

Как познакомились Патрик Стюарт и Санни Озелл

Они познакомились в 2008 году в Нью-Йорке. Стюарт тогда играл в бродвейской постановке Макбет, а Озелл работала официанткой в пиццерии в Бруклине, куда он пришел поужинать.

Как вспоминал актер в разговоре с People, они заговорили о спектакле, и он оставил ей номер телефона. Потом встретились за кулисами и пошли на свидание.

Пара вышла замуж в 2013 году. Свадебную церемонию провел Иен Маккеллен, давний друг Стюарта и его коллега по фильмам "Люди Икс".

Патрик Стюарт с супругой (фото: instagram.com/madameozell)

Что известно о смерти Патрика Стюарта

Актер скончался 28 октября 2026 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 86 лет.

На следующий день его представитель сообщила, что Стюарт имел болезнь Альцгеймера и деменцию с тельцами Леви. За ним ухаживала жена.

Стюарт сыграл капитана Жана-Люка Пикара во франшизе "Звездный путь" и профессора Икс в фильмах "Люди Икс".

В 2010 году Елизавета II посвятила его в рыцари за вклад в драматическое искусство.