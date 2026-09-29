Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото с актером: как сейчас выглядит звезда

Дочь Брюса Уиллиса Таллула поделилась новой фотографией со своим отцом. Wave RBC.UA сообщает, что на кадре 32-летняя девушка нежно целует актера, а он улыбается в объектив.

Как выглядит актер

Публикация стала одним из редких новых кадров с 71-летним Брюсом Уиллисом. В последние годы актер почти не появляется на публике, однако его жена Эмма Гемминг Уиллис и дочери время от времени делятся семейными моментами в соцсетях.

"Такой милый!" - коротко подписала фото Таллула.

Поклонники актера тепло отреагировали на фотографию. В комментариях они оставляли слова поддержки и писали об особой связи между отцом и дочерью.

Что известно о болезни Брюса Уиллиса

В марте 2022 года семья Брюса Уиллиса объявила, что он покидает актерскую карьеру после диагностирования афазии - состояния, которое может влиять на способность человека говорить и понимать речь.

В феврале 2023 года семья сообщила, что состояние актера прогрессировало, а более точный диагноз - лобно-височная деменция (FTD). По словам родных, проблемы с коммуникацией были лишь одним из проявлений заболевания.

Лобно-височная деменция - группа заболеваний, поражающих лобные и височные доли мозга. Пока заболевание не имеет способа полностью вылечить его или остановить прогрессирование.

Семья актера просила относиться к их ситуации с уважением и не спекулировать по поводу конкретных симптомов или течения болезни Брюса Уиллиса.