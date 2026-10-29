Дакота Джонсон и Александр Скарсгард показали закулисье рекламы Valentino Beauty
Актеры Дакота Джонсон и Александр Скарсгард поделились моментом со съемочной площадки рекламной кампании ароматов Vendetta от Valentino Beauty. Wave RBC.UA сообщает, что в центре внимания - автомобиль и непринужденное общение между дублями.
Рекламная кампания Valentino
Кампания Vendetta построена вокруг истории двух влюбленных, которых объединяют сильное влечение, страсть и стремление к свободе. В рекламном фильме Джонсон и Скарсгард отправляются в совместное путешествие, а кинематографическая атмосфера напоминает сцену из романтического триллера.
Режиссером стал Ромен Гаврас, а фотографии для кампании создал творческий дуэт Inez&Vinoodh.
Отдельный ролик со значком Between Takes сосредотачивается на взаимодействии актеров вне основных сцен. Джонсон и Скарсгард также приняли участие в видео, где обмениваются вопросами, шутят и рассказывают о себе.
Новая коллекция ароматов
Коллекция Vendetta состоит из двух ароматов - женского Vendetta Donna и мужского Vendetta Uomo.
Первый сочетает туберозу, нектар красного апельсина и сандаловое дерево, а второй - имбирь, корицу, пачули и древесные ноты. Оба аромата объединены идеей страсти, ставшей основой рекламной истории Valentino Beauty.
Ароматы Valentino популярны благодаря сочетанию итальянской эстетики, выразительных композиций и узнаваемому дизайну флаконов. Бренд переносит в парфюмерию характерные для своего мира контрасты - элегантность и дерзость, классику и современность, нежность и чувственность.
Еще одна причина популярности - узнаваемые флаконы, вдохновенными кодами модного дома и рекламные кампании с кинематографической подачей.
Итак, Valentino привлекает не только самими ароматами, но и цельным образом - от композиции и дизайна до истории, которую рассказывает каждая кампания.