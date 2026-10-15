"Чудесно снова быть здесь". Меган Маркл встретили с цветами во время выхода в Великобритании

Как встретили Меган и Гарри

Герцог и герцогиня начали визит из общественной студии CRS, которая предоставляет молодежи доступ к музыкальному оборудованию и звукозаписи. Она также предлагает творческие занятия, спортивные активности, наставничество и программы развития.

У места проведения мероприятия супругов ждали около 100 человек. Гарри и Меган прибыли в 10:35 по местному времени и примерно 15 минут общались с собравшимися перед тем, как зайти в студию.

Меган и Гарри в Ноттингеме (фото: Getty Images)

Они пожали руки местным жителям и побеседовали с детьми. Публика с радостью встретила Меган. Ей подарили букеты цветов и воздушный шарик, а одна из присутствующих обратилась с теплыми словами.

"Я люблю вас, герцогиня Меган", - сказала она.

Меган в ответ поделилась впечатлениями от возвращения в город.

"Отлично опять быть здесь", - отметила она.

Другая женщина показала ей фотографию с их предыдущего визита в Ноттингем в 2017 году.

"Это так особенно", - отреагировала герцогиня.

Меган и Гарри совершили общий выход в Британии (фото: Getty Images)

Во время визита принц Гарри встретился с музыкантом, поэтом и молодежным наставником Джа Диггой (Jah Digga). В детстве он посещал CRS и рассказывал, что именно благодаря организации смог отойти от участия в деятельности уличных банд.

Тем временем Меган приобщилась к мастер-классу для девочек, целью проведения которого было развитие уверенности в себе. Супруги также понаблюдали за актерским занятием под руководством актера Андре Сквайра.

Какой образ Меган Маркл выбрала для выхода

Примечательно, что для первого выхода по возвращении в Британию герцогиня Сассекская выбрала одежду местных дизайнеров.

Она появилась в пальто, водолазке и серьгах от люксового бренда Joseph. Образ дополнили юбка The Fold London и туфли Jennifer Chamandi.

Меган Маркл выбрала британские бренды для выхода (фото: Getty Images)

Почему визит в Ноттингем особенный для Меган и Гарри

Именно здесь Маркл вместе с любимым впервые появилась на официальном мероприятии 1 декабря 2017 года. Это произошло через четыре дня после того, как они объявили о помолвке.

Тогда будущие супруги тоже встретились с местными жителями, которые собрались поздравить их с предстоящей свадьбой.