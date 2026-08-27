Четвертая годовщина свадьбы: основатель Jacquemus трогательно обратился к мужу

Симон Порт Жакмюс показал архивные кадры по свадьбе и напомнил особую деталь празднования в месте, где вырос
Основатель Jacquemus Симон Порт Жакмюс отмечает четвертую годовщину брака с Марко Маэстри. Дизайнер посвятил мужу романтический пост и поделился воспоминаниями об их свадьбе.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram Симона Порта Жакмюса.
Дизайнер опубликовал архивные кадры с церемонии, которая состоялась четыре года назад в месте, где он вырос.
"Четыре года назад я женился на любви всей своей жизни в месте, где вырос, а ужин мы устроили прямо на дороге моего детства. Мечта…" - написал Жакмюс.
Таким образом дизайнер вспомнил одну из самых личных деталей их праздника: свадебный ужин организовали прямо на знакомой ему с детства дороге.
Симон Порт Жакмюс и Марко Маэстри поженились 27 августа 2022 года на юге Франции.
Для церемонии дизайнер сознательно выбрал место, связанное с семьей и детскими годами.
После официальной части пара устроила большое празднование для близких и друзей.
Среди гостей были представители модной индустрии и мировые знаменитости, в том числе Дуа Липа, Тина Кунаки и Амина Муадди.
Особое внимание тогда привлек образ Дуа Липы - она пришла на свадьбу в полупрозрачном белом платье Jacquemus.
Жакмюс и Маэстри начали встречаться в 2018 году, а летом 2021-го объявили о помолвке.
Сам дизайнер неоднократно говорил об их свадьбе как очень личном событии, связанном не только с любимым человеком, но и с местом, где сформировались его собственные воспоминания.
Через два года после свадьбы семья Симона и Марко стала больше. В 2024 году супруги сообщили о рождении близнецов - дочери Мии и сына Сана.
Симон Порт Жакмюс отметил четвертую годовщину свадьбы с Марко Маэстри (фото: instagram.com/simon_porte_jacquemus)
Тогда они опубликовали фотографии малышей и обратились к ним.
"Добро пожаловать в мир, наши любимые. Мы так сильно вас любим. С вами наша мечта стала реальностью", - написали Симон и Марко.
С тех пор Жакмюс иногда показывает семейные моменты, а отцовство влияет и на его творчество.
Дизайнер говорил Vogue, что после появления детей стал больше думать о следующем поколении и будущем своего бренда.