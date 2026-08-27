Четвертая годовщина свадьбы: основатель Jacquemus трогательно обратился к мужу

Основатель Jacquemus Симон Порт Жакмюс отмечает четвертую годовщину брака с Марко Маэстри. Дизайнер посвятил мужу романтический пост и поделился воспоминаниями об их свадьбе.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram Симона Порта Жакмюса.

Что написал Жакмюс

Дизайнер опубликовал архивные кадры с церемонии, которая состоялась четыре года назад в месте, где он вырос.

"Четыре года назад я женился на любви всей своей жизни в месте, где вырос, а ужин мы устроили прямо на дороге моего детства. Мечта…" - написал Жакмюс.

Таким образом дизайнер вспомнил одну из самых личных деталей их праздника: свадебный ужин организовали прямо на знакомой ему с детства дороге.

Как прошла их свадьба

Симон Порт Жакмюс и Марко Маэстри поженились 27 августа 2022 года на юге Франции.

Для церемонии дизайнер сознательно выбрал место, связанное с семьей и детскими годами.

После официальной части пара устроила большое празднование для близких и друзей.

Среди гостей были представители модной индустрии и мировые знаменитости, в том числе Дуа Липа, Тина Кунаки и Амина Муадди.

Особое внимание тогда привлек образ Дуа Липы - она пришла на свадьбу в полупрозрачном белом платье Jacquemus.

История Симона и Марко

Жакмюс и Маэстри начали встречаться в 2018 году, а летом 2021-го объявили о помолвке.

Сам дизайнер неоднократно говорил об их свадьбе как очень личном событии, связанном не только с любимым человеком, но и с местом, где сформировались его собственные воспоминания.

Через два года после свадьбы семья Симона и Марко стала больше. В 2024 году супруги сообщили о рождении близнецов - дочери Мии и сына Сана.

Симон Порт Жакмюс отметил четвертую годовщину свадьбы с Марко Маэстри (фото: instagram.com/simon_porte_jacquemus)

Тогда они опубликовали фотографии малышей и обратились к ним.

"Добро пожаловать в мир, наши любимые. Мы так сильно вас любим. С вами наша мечта стала реальностью", - написали Симон и Марко.

С тех пор Жакмюс иногда показывает семейные моменты, а отцовство влияет и на его творчество.

Дизайнер говорил Vogue, что после появления детей стал больше думать о следующем поколении и будущем своего бренда.