В честь Тейлор Свифт назвали новый род насекомых

Какие насекомые получили новые имена

Научная работа посвящена описанию 12 новых видов насекомых, связанных с австралийскими казуаринами - деревьями и кустарниками, произрастающими, в частности, в прибрежных районах и засушливых условиях.

Часть обнаруженных насекомых оказалась настолько отличной от уже известных видов, что для них исследователи выделили новый род.

В род Swiftiephylus вошли четыре вида:

Swiftiephylus taylorae - название непосредственно отсылает к имени Тейлор Свифт

- название непосредственно отсылает к имени Тейлор Свифт Swiftiephylus amator - происходит от латинского слова "любовник" и связана с альбомом Lover

- происходит от латинского слова "любовник" и связана с альбомом Lover Swiftiephylus intrepidus - латинское слово со значением "бесстрашный", напоминающее название Fearless

- латинское слово со значением "бесстрашный", напоминающее название Fearless Swiftiephylus poetorum - "поэты", отсылка к альбому The Tortured Poets Department

Само слово Swiftiephylus образовано от "Swiftie" - названия, которым называют поклонников певицы, - и Phylus, элемента, используемого в названиях этой группы насекомых.

Насекомые Swiftiephylus (фото: Insect Systematics and Evolution)

Почему исследователи выбрали именно Тейлор Свифт

Одним из авторов исследования стала аспирантка энтомологии Калифорнийского университета в Риверсайде Сара Шредер. Она является давней поклонницей певицы и объяснила, что хотела таким способом не только почтить Свифт, но и привлечь внимание к малоизученному миру насекомых.

Исследовательница также увидела определенное сходство между внешностью насекомых и характерным образом Свифт. Их тело имеет светлую, бледно-желтую или кремовую окраску с красными или красно-оранжевыми акцентами. По словам Шредер, это напомнило ей светлые волосы и красные губы певицы.

Впрочем, такая окраска имеет и вполне практическое объяснение. Насекомые живут на казуаринах, а их внешний вид может помогать оставаться незаметными среди растений. Красновато-оранжевые элементы тела напоминают структуры цветов этих растений, создавая своеобразный природный камуфляж.