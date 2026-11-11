Красное худи и кружево: Мадонна похвасталась фигурой в новой фотосессии
Американская певица Мадонна еще раз привлекла внимание к своему стилю, продемонстрировав откровенный образ в новой фотосессии. Wave RBC.UA сообщает, что 68-летняя звезда опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых предстала в кружевном белье, сетчатых колготках и без штанов.
Откровенный образ звезды
Фото артистка посвятила презентации новой коллекции официального мерча. Для одного из образов она выбрала красные худи с надписью "Like a Virgin" - отсылкой к одноименному хиту, вышедшему в 1984 году.
Певица оставила его полностью расстегнутым, соединив с черным кружевным бюстгальтером и высокими колготками в сеточку.
Образ дополнили черные перчатки и распущенные светлые волосы с прямым пробором. В макияже Мадонна сделала акцент на выразительном smoky eyes, оставив губы в природном оттенке.
В другой части фотосессии исполнительница сменила худи на черную футболку с надписью "LES Girl". Ее она скомбинировала с черным бельем, сетчатыми колготками, туфлями на высоком каблуке и темными очками.
"Я уже почти готова представить новую коллекцию мерчу! Она уже доступна", - написала Мадонна под публикацией, добавив праздничные эмодзы.
Новая коллекция включает в себя одежду, аксессуары и тематические вещи, посвященные творчеству певицы. В частности, красное худи напоминает о периоде выхода альбома Like a Virgin, который стал одним из важнейших в ее карьере.