Изысканный образ актрисы

Для светского события актриса выбрала красное платье-бюстье длины меди из кутюрной коллекции Chanel весна-лето 2026 года. Это одна из работ нового креативного директора модного дома Матье Блази.

Модель с открытыми плечами отличалась фактурным декором из перьев черного, белого и серого оттенков. Контрастные детали придавали силуэту объема и делали наряд особенно выразительным.

Образ Котияр завершила металлизированными туфлями на каблуке и минималистическими украшениями - серьгами, браслетом и кольцом. Волосы актрисы уложили мягкими волнами, оставив их спадать на одно плечо.

Завершили образ нежный макияж и маникюр в темном оттенке.

Марион Котияр (фото: Getty Images)

Марион Котияр в роли главы жюри Международного кинофестиваля в Марракеше

В этом году Марион Котияр стала главой жюри 21-го Международного кинофестиваля в Марракеше, который проходит с 20 по 28 ноября в Марокко.

В этой роли актриса вместе с другими членами жюри оценивает представленные на киносмотре фильмы и определяет лауреатов главных наград. Фестиваль традиционно объединяет кинематографистов, актеров, режиссеров и представителей киноиндустрии из разных стран, а его программа охватывает фильмы разных жанров и направлений.

Для Котияр участие в событии стало не только возможностью поддержать международное кино, но и возможностью появиться на одном из заметных культурных событий кинематографического календаря.