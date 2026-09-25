"Ждала две весны": Jerry Heil и Святослав Вакарчук впервые спели дуэтом

Песня, ожидавшая две весны

История композиции началась весной 2024 года. Тогда Jerry Heil предложила Святославу Вакарчуку записать общую песню.

С этого времени артисты неоднократно встречались, искали нужное звучание и дорабатывали материал.

"Две весны назад Яна предложила мне сделать колобу. Две весны назад мы встретились, чтобы ее сделать. Две весны прошло, прежде чем мы наконец-то решили показать вам нашу песню, которая называется… "Дві весни". Классно получилось, по-моему. Искренне! Enjoy", - поделился Святослав Вакарчук.

Jerry Heil объяснила, что музыканты сознательно не спешили с премьерой, ведь хотели создать не просто очередной трек, а композицию, которая не утратит актуальности со временем.

Jerry Heil и Святослав Вакарчук (фото предоставлено прессслужбой артистов)

"Эта песня была создана два года назад (именно поэтому в ней звучит текст "две весны", хоть уже прошла четвертая). Мы в течение этих нескольких лет очень много раз встречались, сочиняя эту песню. Искали партии гитары, фортепиано. Искали нужную гармонию, дискутировали, стоит ли делать." Мы не стремились написать что-то одновременно ностальгическое, но свежее", - рассказала певица.

Кому посвящена песня

"Дві весни" - композиция о любви, которая не исчезает, несмотря на расстояние, время и невозможность быть рядом. В центре истории - люди, которых разделяют города, границы и жизненные обстоятельства, но продолжают объединять чувства.

Проходят сезоны, однако ожидания, надежда и любовь героев остаются неизменными.

"Она посвящается всем, кто вынужден любить на расстоянии, всем тем, кто не смог выдержать это расстояние и особенно - всем, кто из последних сил любит, не кажется и верит, что скоро наступит ТОЙ ДЕНЬ", - призналась Jerry Heil.

Знакомство Jerry Heil и Вакарчука началось еще 10 лет назад

В преддверии релиза Jerry Heil рассказала в Threads, что их со Святославом Вакарчуком общая история началась еще в 2016 году.

В то время будущая певица была YouTube-блогершей и кавер-исполнительницей.

Святослав Вакарчук обратил внимание на ее версии песен из альбома "Без границ" группы "Океан Эльзы" и поделился ими в своих соцсетях.

Он стал первым известным артистом, который заметил тогда еще начинающую исполнительницу. Впоследствии музыканты начали переписываться по электронной почте: Jerry Heil отправляла свои первые демозаписи, а Вакарчук делился замечаниями и советами.

Раньше артисты уже работали вместе, хоть и не в формате дуэта. В 2024 году Jerry Heil вместе с KOLA, YAKTAK и SHUMEI присоединилась к обновленной версии композиции "Той день", выпущенной к 30-летию группы "Океан Эльзы".