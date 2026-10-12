Бритни Спирс представила неизданный трек, созданный вместе с Тимберлейком

В сети появилась ранее неизданная песня Бритни Спирс "She’ll Never Be Me", которую она записала более 20 лет назад. К работе над композицией подключился ее уже бывший бойфренд Джастин Тимберлейк.

Что известно о новой песне Бритни Спирс

Архивная композиция "She'll Never Be Me" вышла 9 октября. Сначала ее записали для третьего студийного альбома певицы Britney 2001 года, однако тогда она не вышла в свет.

Спирс написала песню вместе с Тимберлейком, Брэдли Дэймондом и Алексом Греггсом. В композиции певица обращается к бывшему любимому, нашедшему ей замену. Она сравнивает себя с новой избранницей мужчины и подчеркивает, что та никогда не сможет стать ею.

"Она никогда не будет мной", - поет Бритни в припеве.

Что войдет в переиздание альбома Britney

Песня "She'll Never Be Me" станет частью расширенного издания альбома Britney, посвященного 25-летию пластинки. Релиз намечен на 6 ноября 2026 года.

В переиздание войдут 25 композиций, среди которых известны хиты "I'm a Slave 4 U", "Overprotected", "Lonely" и "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman".

Также поклонники услышат песню "Intimidated", ранее выходившую как би-сайд сингла "I'm a Slave 4 U", композицию "Right Now", записанную для рекламной кампании Pepsi в 2002 году, и еще несколько неизданных треков.

Сама Спирс никак новый релиз не комментировали. В конце сентября на странице певицы в Facebook появился намек о еженедельных сюрпризах по случаю выхода обновленного альбома, а несколько дней назад там представили видео с официальным списком треков.

Музыкальная карьера Бритни

Новая композиция стала первым ранее неизданным музыкальным материалом Спирс за продолжительное время. Полный альбом с новым материалом она не представляла с 2016 года, когда вышла пластинка Glory.

В 2024 году певица заявляла, что не планирует возвращаться к музыке. А в январе 2026 сообщила, что больше никогда не будет выступать в США. Последней ее композицией был общий с will.i.am трек "Mind Your Business".



Напомним, ранее Бритни продала права на свой музыкальный каталог издательству Primary Wave. Соглашение было подписано 30 декабря, а официально о нем стало известно в феврале 2026 года. Предполагается, что артистка получила около 200 миллионов долларов за свои композиции.

Отношения Спирс и Тимберлейка

Артисты начали встречаться в 1999 году, а разошлись в 2002 году. После этого Тимберлейк выпустил песню Cry Me a River, клип к которой содержал сюжет измены со стороны героини. Композицию воспринимали как реакцию на расставание.

В своих мемуарах "The Woman in Me", вышедших в 2023 году, Спирс рассказала о собственном видении их романа и его завершении.

По словам артистки, после выхода клипа ее критиковали, в то время как Тимберлейка воспринимали как пострадавшую сторону. Певица заявила, что сюжет в клипе не полностью отражал то, что происходило на самом деле.

Кроме того, она поделилась подробностями беременности от Джастина. Она хотела создать с ним семью, но он не был готов к отцовству, поскольку считал, что они слишком молоды. В итоге, как призналась артистка, она решилась на аборт, хотя, если бы решение зависело только от нее, она предпочла бы сохранить беременность.