Брэд Питт вышел на красную дорожку со своей девушкой: влюбленные не скрывали чувств

Брэд Питт и Инес де Рамон вышли вместе на красную дорожку

Для премьеры 62-летний Питт избрал образ, соответствующий тематике ленты - костюм с камуфляжным принтом. Его 33-летняя избранница появилась на закате в светлом платье свободного силуэта.

Влюбленные держались за руки, общались и вместе фотографировались перед премьерой. Их появление стало очередным публичным выходом пары, которая в последние годы все чаще появляется вместе на светских мероприятиях.

Питт и де Рамон дебютировали как пара на красной дорожке в 2024 году на премьере его фильма "Волки". С тех пор они вместе посещали и другие крупные события, в том числе спортивные мероприятия и премьеры.

Брэд Питт (фото: Getty Images)

О чем "Сердце зверя"

В новом фильме Питт играет Джеймса Бельмонта - бывшего офицера спецназовцев, который после авиакатастрофы оказывается среди дикой природы Аляски вместе со своей боевой собакой Одином.

Героям приходится преодолевать строгие природные условия и бороться за выживание. В то же время, центральной темой истории становится связь между человеком и животным, которые вынуждены полагаться друг на друга в критической ситуации.

Режиссером картины выступил Дэвид Айер, с которым Питт уже работал над военной драмой "Лют". В фильме также сыграли Джей К. Симмонс и Анна Ламбе.

Мировой прокат "Сердца зверя" запланирован на 25 сентября 2026 года.