Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились о винодельне и обнародовали совместное заявление
Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли внесудебной договоренности в многолетнем споре по поводу французской винодельни Château Miraval.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Daily Mail.
Что говорится в совместном заявлении Питта и Джоли
Представители актеров распространили обращение 25 ноября. В нем бывшие супруги подтвердили урегулирование спора и объявили, что больше не будут обсуждать его публично.
"Мы урегулировали спор вне суда в лучших интересах нашей семьи и больше не будем комментировать это", - говорится в заявлении.
Отдельно Питт и Джоли подчеркнули, что комментарии в СМИ со ссылкой на "источники" не происходят от них или людей из их близкого окружения.
Финансовые и другие условия договоренности стороны не обнародовали.
Из-за чего возник спор за винодельню
Конфликт развернулся после того, как в 2021 году Джоли продала свою долю Château Miraval компании Tenute del Mondo – винному подразделению Stoli Group.
В 2022 году Питт подал иск. Он утверждал, что между ними существовала договоренность: ни один не будет продавать свою долю без согласия другого.
Джоли отрицала, что нуждалась в его разрешении на продажу, и подала встречный иск.
Имение на юге Франции имело для актеров и личное значение: именно там они поженились в 2014 году.
Нынешняя договоренность урегулировала их взаимные претензии. В то же время, по данным HELLO!, отдельный судебный спор Питта с бизнесменом Юрием Шефлером и его компанией продолжается.
Как бизнес конфликт связан с разрывом пары
Во время рассмотрения дела юристы Джоли заявляли, что переговоры о продаже ее доли Питту сорвались из-за предложенного соглашения о неразглашении.
По версии стороны актрисы, документ ограничивал бы ее возможность публично говорить об обвинении в насилии в отношении нее и детей.
Во встречном иске Джоли также описала вероятный инцидент на борту частного самолета в сентябре 2016 года. Она обвинила Питта в физическом и словесном насилии во время полета.
Питт отрицал обвинения в насилии. После расследования уголовных обвинений против него не было предъявлено.
Вскоре после того полета Джоли подала на развод. Соглашение о его завершении актеры заключили в декабре 2024 года, однако спор вокруг винодельни продолжался.