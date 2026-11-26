Что говорится в совместном заявлении Питта и Джоли

Представители актеров распространили обращение 25 ноября. В нем бывшие супруги подтвердили урегулирование спора и объявили, что больше не будут обсуждать его публично.

"Мы урегулировали спор вне суда в лучших интересах нашей семьи и больше не будем комментировать это", - говорится в заявлении.

Отдельно Питт и Джоли подчеркнули, что комментарии в СМИ со ссылкой на "источники" не происходят от них или людей из их близкого окружения.

Финансовые и другие условия договоренности стороны не обнародовали.

Брэд Питт и Анджелина Джоли (фото: Getty Images)

Из-за чего возник спор за винодельню

Конфликт развернулся после того, как в 2021 году Джоли продала свою долю Château Miraval компании Tenute del Mondo – винному подразделению Stoli Group.

В 2022 году Питт подал иск. Он утверждал, что между ними существовала договоренность: ни один не будет продавать свою долю без согласия другого.

Джоли отрицала, что нуждалась в его разрешении на продажу, и подала встречный иск.

Имение на юге Франции имело для актеров и личное значение: именно там они поженились в 2014 году.

Нынешняя договоренность урегулировала их взаимные претензии. В то же время, по данным HELLO!, отдельный судебный спор Питта с бизнесменом Юрием Шефлером и его компанией продолжается.

Как бизнес конфликт связан с разрывом пары

Во время рассмотрения дела юристы Джоли заявляли, что переговоры о продаже ее доли Питту сорвались из-за предложенного соглашения о неразглашении.

По версии стороны актрисы, документ ограничивал бы ее возможность публично говорить об обвинении в насилии в отношении нее и детей.

Во встречном иске Джоли также описала вероятный инцидент на борту частного самолета в сентябре 2016 года. Она обвинила Питта в физическом и словесном насилии во время полета.

Питт отрицал обвинения в насилии. После расследования уголовных обвинений против него не было предъявлено.

Вскоре после того полета Джоли подала на развод. Соглашение о его завершении актеры заключили в декабре 2024 года, однако спор вокруг винодельни продолжался.