Боб Дилан встретился с Папой Римским: какими подарками они обменялись

Что Папа Римский и Боб Дилан подарили друг другу

Аудиенция была короткой: музыкант и понтифик поздоровались и обменялись несколькими репликами.

Лев XIV вручил Дилану четку. В ответ артист подарил Папе экземпляр своей автобиографии "Chronicles: Volume One".

На встречу музыкант пришел в черных одеждах с накинутым на голову капюшоном. На опубликованных фотографиях он позирует рядом с понтификом.

Боб Дилан встретился с Папой Львом XIV в Ватикане (фото: Getty Images)

Что связывает Дилана с Ватиканом

Артист находится в Италии в рамках тура Rough and Rowdy Ways. Его выступление в римском Palazzo dello Sport запланировано на 5 ноября.

Лев XIV уже обращался к творчеству Дилана. В июле 2026 года он процитировал его антивоенное произведение "Go Away You Bomb", написанное в 1963 году, в предисловии к книге о мире и разоружении.

Для музыканта это не первая встреча с Папой Римским. В 1997 году Дилан выступал в Болонье перед Иоанном Павлом II, а после концерта обменялся с ним поздравлениями.

В 2016 году Боб Дилан стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.